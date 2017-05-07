اكدت منظمة الطاقة الذرية الايرانية بأن آلاف اجهزة الطرد المركزي تقوم حاليا بعملية تخصيب اليورانيوم في البلاد وهو ما لم تكن تتوقعه الادارة الاميركية خاصة اوباما شخصيا.

و جاء في بيان منظمة الطاقة الذرية الايرانية ردا على ما أورده المرشح الرئاسي مصطفى ميرسليم خلال المناظرة التلفزيونية التي جرت عصر يوم الجمعة والذي قال فيها بان الصناعة النووية الايرانية قد توقفت.

و قالت المنظمة انه الى جانب عملية التخصيب يتم ايضا انتاج الماء الثقيل بمقدار اكثر من السابق، كما قمنا بتصدير عشرات الاطنان من منتوجات الماء الثقيل الى ذات الدولة التي كانت تسعى وراء اغلاق مصنع الماء الثقيل لدينا.

ونوه البيان الى حقن غاز يو اف 6 باجهزة الطرد المركزي IR8 التي تبلغ قدرتها 20 ضعفا مقارنة باجهزة الطرد المركزي IR1، وهي الاجهزة التي كانت الادارة الاميركية تسعى لمحوها.

واعتبر البيان عرض عشرات المنجزات النووية في اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية قبل فترة مثالا اخر للمسيرة المتنامية للصناعة النووية في البلاد.