اكد القنصل الايراني العام لدى كويته في ولاية بلوشستان الباكستانية محمد رفيعي، ان ايران لم و لن تسمح لاستخدام اراضيها لاي اجراء معاد لباكستان.

واشار رفيعي في مؤتمر صحفي الى الزيارة الاخيرة التي قام بها وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى باكستان و لقائه بعدد من كبار المسؤولين هناك، معتبرا ذلك موشر على عزم ايران الجاد لتمتين العلاقات الودية مع باكستان.

واكد ان ايران اعتمدت خطوات كبيرة لضمان الامن عند حدودها سيما الحدود المشتركة مع باكستان و تعمل على تعزيز العلاقات معها.

وفي معرض اشارته الى المسار المتنامي للتبادل التجاري بين ايران و باكستان، اعرب عن امله بارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خمسة مليارات دولار خلال السنوات القادمة.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار رفيعي الى الهجوم الارهابي الاخير على قوات الحرس الحدودي عند الحدود المشتركة مع باكستان والذي ادى الى استشهاد عدد من هذه القوات، واضاف ان من اهداف زيارة ظريف والوفد السياسي و العسكري والامني المرافق له هو متابعة هذا الحادث.

وتابع قائلا ان كبار المسؤولين الباكستانيين اعربوا خلال هذه اللقاءات عن اسفهم لهذا الحادث الارهابي مؤكدين على بذل مزيد من الجهود للحد من تكرار مثل هذه الاحداث.

واكد ان ايران حكومة وشعبا تؤكد على التصدي الحازم لعناصر هذا الهجوم الارهابي معربا عن امله بان يتخذ المسؤولون الباكستانيون المزيد من الاجراءات الجادة لمكافحة الارهاب سيما في المناطق الحدودية مع ايران.