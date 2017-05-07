الجنود النخبة في القوات المسلحة يجددون العهد مع مبادئ الامام الخميني(رض) على أعتاب ذكرى ميلاد علي الاكبر ابن الامام الحسين(ع) ويوم الشباب، زار حشد من الجنود النخبة في القوات المسلحة الايرانية صباح يوم السبت مرقد الامام الخميني (رض) لتجديد العهد مع مبادئ مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية.