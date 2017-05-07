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رقم الخبر: 192962 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 20:48 الاقسام: محليات  
الجنود النخبة في القوات المسلحة يجددون العهد مع مبادئ الامام الخميني(رض)

الجنود النخبة في القوات المسلحة يجددون العهد مع مبادئ الامام الخميني(رض)

على أعتاب ذكرى ميلاد علي الاكبر ابن الامام الحسين(ع) ويوم الشباب، زار حشد من الجنود النخبة في القوات المسلحة الايرانية صباح يوم السبت مرقد الامام الخميني (رض) لتجديد العهد مع مبادئ مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وبعد تجديد العهد والميثاق مع مفجر الثورة الاسلامية، سيشارك الجنود النخبة في مهرجان علي اكبر(ع) التاسع الذي يقام يوم الاثنين 8 مايو الجاري وليوم واحد في طهران بمشاركة الفين من الجنود النخبة وعدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين وبرعاية وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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