افتتح يوم السبت مكتب التعاون العلمي والتقني بين ايران والاتحاد الاوروبي في مدينة بون الالمانية بهدف التنسيق بين جامعات و مراكز ابحاث الجانبين.

وشارك في مراسم الافتتاح مساعد وزير العلوم في الشؤون الدولية حسين سالار املي و 12 من رؤساء الجامعات و مراكز الابحاث و عدد من مسؤولي وزارة الابحاث والتعليم الالمانية و عدد من المسؤولين المحليين .

كما حضر المراسم، الملحق العلمي والتقني الايراني في اوروبا و مساعد وزير الصحة و العلاج و التعليم الطبي.

واوضح املي ان الهدف من افتتاح مكتب التعاون العلمي و التقني بين ايران و الاتحاد الاوروبي هو تعزيز التعاون العلمي والتقني بين جامعات ومراكز الابحاث في ايران مع نظيراتها في اوروبا. واضاف ان المكتب يتولى مسؤولية التنسيق بين الجامعات و المراكز العلمية في ايران مع نظيراتها في اوروبا.