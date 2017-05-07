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|رقم الخبر: 192961
|تاريخ النشر: أيار 06, 2017
|الوقت: 20:39
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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افتتاح مكتب التعاون العلمي بين ايران والاتحاد الاوروبي في المانيا
افتتح يوم السبت مكتب التعاون العلمي والتقني بين ايران والاتحاد الاوروبي في مدينة بون الالمانية بهدف التنسيق بين جامعات و مراكز ابحاث الجانبين.
وشارك في مراسم الافتتاح مساعد وزير العلوم في الشؤون الدولية حسين سالار املي و 12 من رؤساء الجامعات و مراكز الابحاث و عدد من مسؤولي وزارة الابحاث والتعليم الالمانية و عدد من المسؤولين المحليين .
كما حضر المراسم، الملحق العلمي والتقني الايراني في اوروبا و مساعد وزير الصحة و العلاج و التعليم الطبي.
واوضح املي ان الهدف من افتتاح مكتب التعاون العلمي و التقني بين ايران و الاتحاد الاوروبي هو تعزيز التعاون العلمي والتقني بين جامعات ومراكز الابحاث في ايران مع نظيراتها في اوروبا. واضاف ان المكتب يتولى مسؤولية التنسيق بين الجامعات و المراكز العلمية في ايران مع نظيراتها في اوروبا.
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