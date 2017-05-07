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رقم الخبر: 192961 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 20:39 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
افتتاح مكتب التعاون العلمي بين ايران والاتحاد الاوروبي في المانيا

افتتاح مكتب التعاون العلمي بين ايران والاتحاد الاوروبي في المانيا

افتتح يوم السبت مكتب التعاون العلمي والتقني بين ايران والاتحاد الاوروبي في مدينة بون الالمانية بهدف التنسيق بين جامعات و مراكز ابحاث الجانبين.

وشارك في مراسم الافتتاح مساعد وزير العلوم في الشؤون الدولية حسين سالار املي و 12 من رؤساء الجامعات و مراكز الابحاث و عدد من مسؤولي وزارة الابحاث والتعليم الالمانية و عدد من المسؤولين المحليين .

كما حضر المراسم، الملحق العلمي والتقني الايراني في اوروبا و مساعد وزير الصحة و العلاج و التعليم الطبي.

واوضح املي ان الهدف من افتتاح مكتب التعاون العلمي و التقني بين ايران و الاتحاد الاوروبي هو تعزيز التعاون العلمي والتقني بين جامعات ومراكز الابحاث في ايران مع نظيراتها في اوروبا. واضاف ان المكتب يتولى مسؤولية التنسيق بين الجامعات و المراكز العلمية في ايران مع نظيراتها في اوروبا.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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