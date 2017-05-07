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رقم الخبر: 192960 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 20:37 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ايران دولة رائدة عالمياً في نسبة النمو الكمي للإنتاج العلمي

ايران دولة رائدة عالمياً في نسبة النمو الكمي للإنتاج العلمي

أعلن المشرف على مركز الإستشهاد المرجعي لعلوم العالم الإسلامي(ISC) أن النمو الكمي للإنتاج العلمي في إيران وصل الى 17.5 لتحصل البلاد على المركز الأول في معدل النمو الكمي للإنتاج العلمي في العالم.

وقال محمد جواد دهقاني، ان بناء على أحدث بيانات المركز، وصل معدل كمية الإنتاج العلمي في إيران الى 44 ألفا و 782 مقالا في عام ۲۰۱۶ بعد ان كانت 38 الفا و107 مقالا في عام 2015.

وتابع أن نسبة النمو العلمي في عام 2016 سجلت نموا بنسبة 17.5٪ مقارنة مع عام 2015 مصرحا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشغل المركز الأول عالميا بين أفضل 25 بلدا في مجال الإنتاج العلمي في العالم في عام 2016 بتسجيلها نمو يصل الى 17.5% تليها روسيا بتسجيل 13.4% تليها بولندا والهند وتركيا والصين واسكتلندا واستراليا والسويد والنمسا والبرازيل والدنمارك وبريطانيا وسويسرا وهولندا والمانيا حيث بلغ النمو العلمي في هذه الدول مابين 7 الى واحد بالمائة على التوالي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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