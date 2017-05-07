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رقم الخبر: 192959 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 20:32 الاقسام: محليات  
على خط الانتخابات

على خط الانتخابات

* أهم مجريات الانتخابات الرئاسية الايرانية لليوم السبت 6/5/2017

* تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات الرئاسية في الخارج

اعلن رئيس لجنة الانتخابات علي اصغر احمدي عن تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات الرئاسية خارج البلاد واضاف انه تم اتخاذ ما يلزم من الاجراءات لهذه الانتخابات.

واضاف احمدي يوم السبت في حديث للمراسلين انه تم تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات في الخارج برعاية لجنة الانتخابات و مجلس صيانة الدستور.

ويتنافس ستة مرشحين في الدورة الثانية عشرة للانتخابات الرئاسية هم حسن روحاني الرئيس الايراني الحالي، وسيد ابراهيم رئيسي متولي الروضة الرضوية المقدسة واسحاق جهانغيري النائب الاول الحالي لرئيس الجمهورية ومحمد قاليباف امين العاصمة طهران ومصطفى ميرسليم وزير الثقافة والارشاد الاسلامي السابق وسيد مصطفى هاشمي طبا وزير التربية البدنية السابق.

و ستجري الانتخابات الرئاسية يوم 19 ايار/مايو الجاري.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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