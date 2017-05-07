واشار الرئيس المونتينيغري خلال اللقاء الى مجالات التعاون المتعددة بين البلدين في الاصعدة السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والسياحية، مبديا رغبة بلاده في تطوير التعاون الثنائي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واوضح بان وفودا سياسية واقتصادية من بلاده ستزور طهران قريبا لاجراء المحادثات اللازمة لتطوير التعاون وتوفير الارضية اللازمة لانجاح زيارته للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعلن رغبة حكومة بلاده في تعزيز التعاون العلمي والثقافي والفني وكذلك السياحي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

من جانبه نقل السفير الايراني في صربيا وغير المقيم في مونتينيغرو حسين ملاعبداللهي التحيات الحارة من الرئيس روحاني لنظيره المونتينيغري، واشار الى الاجواء الايجابية والودية السائدة في العلاقات بين البلدين، مؤكدا ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية.

واكد ضرورة زيادة تبادل زيارات الوفود السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية بين البلدين واضاف، ان توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتشجيع ودعم المستثمرين والنقل البحري وكذلك مذكرة التفاهم المتعلقة بتسهيل اصدار التاشيرات للرعايا الايرانيين، تعد من الاتفاقيات المدرجة في جدول اعمال البلدين.

واشار الى مشاركة الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ 8 اعوام في معرض الكتاب في مونتينيغرو، معلنا استعداد ايران لتعزيز التعاون الثقافي والفني وتنظيم مهرجان الافلام والموسيقي الايرانية في مونتينيغرو.