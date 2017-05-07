أعلن مساعد محافظ كلستان لشؤون ادارة الازمة حميد رضا منتظري بانه من بين نحو 35 عاملا كانوا عالقين في منجم كلستان تم لغاية الان انتشال جثث 22 منهم وان البحث جار عن جثث المتبقين الـ 13 .

مشيراً إلى أن السبب الرئيسي وراء الحادث هو تسرب الغاز

وقال منتظري في تصريح لوكالة انباء "فارس" ان جميع فرق الاغاثة والانقاذ في محافظة كلستان قد عبأت جهودها لانقاذ العمال العالقين في المنجم.

واضاف، انه من بين نحو 35 عاملا كانوا عالقين في المنجم، تمكنا من انتشال 22 جثة ومازلنا نبحث عن جثث الـ 13 الاخرين.

وتابع مساعد محافظ كلستان، ان التقدم جيد في العمل لكنه صعب جدا لانه يتوجب الحفر يدويا للحيلولة دون حدوث المزيد من الانهيار في المنجم. وقال، انه تم حفر قناة فرعية من المدخل الرئيسي للمنجم للوصول الى سائر الجثث.

واوضح منتظري بان 25 من جرحى الحادث راقدون الان في المستشفيات وقال، ان الجرحى هم من الذين دخلوا النفق لتقديم المساعدة الا انهم اصيبوا بالاختناق جراء الغاز.

واعتبر ان السبب الاساس وراء الحادث هو تسرب الغاز واضاف، ان وجود كمية كبيرة من الغاز في نفق الدخول الى منجم الفحم الحجري في ازادشهر، قد صعّب مهمة الوصول الى العمال العالقين.

*السفارة الافغانية في طهران تعزي بضحايا منجم كلستان

من جانبها عزت سفارة جمهورية افغانستان الاسلامية في طهران قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني بحادثة انفجار منجم زمستان يورت في منطقة آزاد شهر بمحافظة كلستان شمالي ايران.

وفي بيان صادر عن السفارة الافغانية في طهران يوم السبت، اعربت عن اسف ومواساة السفير الافغاني وموظفو السفارة والرعايا المقيمون في ايران والحكومة والشعب في افغانستان لقائد الثورة والشعب الايراني الشريف وحكومته الصديقة لاسيما لاسر الضحايا بهذه الحادثة المؤلمة. ودعت من الله القدير بالرحمة الواسعة والمغفرة للضحايا والصبر والاجر لاسرهم وذويهم والشفاء العاجل للمصابين.