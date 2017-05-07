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رقم الخبر: 192955 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 19:51 الاقسام: دوليات  
حامد كرزاي: تنظيم (داعش) صناعة أمريكية!

حامد كرزاي: تنظيم (داعش) صناعة أمريكية!

انتقد حامد كرزاي الرئيس الأفغاني السابق بشدة أعمال الولايات المتحدة في أفغانستان، واتهمها بإنشاء تنظيم (داعش) الإرهابي.

وأوضح كرزاي في مقابلة مع قناة Fox News أن واشنطن بالذات هي التي أنشأت تنظيم (داعش)، وتستخدمه حاليا بمثابة سلاح بغية فرض التعسف في البلدان التي تعاني من الحروب.

وقال كرزاي: تنظيم (داعش) هو وليد الولايات المتحدة، ولقد ظهر في أفغانستان في العام 2015 في زمن الوجود الأمريكي، وهو سلاح في يد واشنطن.

وأعرب الرئيس الأفغاني السابق عن استيائه بسبب استخدام الجيش الأمريكي ما يسمى (أم القنابل) في أفغانستان الشهر الماضي، مضيفا أن إسقاط هذه القنبلة كان عملية مشتركة بين (داعش)، وواشنطن.

وبحسب كرزاي فإن الولايات المتحدة تستخدم أراضي أفغانستان كميدان رماية لاختبار أسلحتها، وأنها ألحقت أضرارا بالسيادة الأفغانية، وجلبت الموت إلى أراضينا، وأكد الرئيس الأفغاني السابق أنه يتلقى بشكل يومي معلومات بشأن إسقاط طائرات مروحية مجهولة الهوية، مساعدات إلى تنظيمات إرهابية ناشطة في المناطق الحدودية مع باكستان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تقدم التوضيحات، حول ظهور هذه المروحيات.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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