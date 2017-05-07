أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، في تصريحات من غزة، السبت، فوز إسماعيل هنية برئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، خلفا لخالد مشعل، عقب انتخابات داخلية أجريت في غزة والدوحة.

وانطلقت السبت، انتخابات رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية. والتي تجري في غزة والدوحة، في وقت متزامن بواسطة نظام الربط التليفزيوني “فيديو كونفرانس”.

ومن المفترض أن يسافر عدد من قادة حماس، وعلى رأسهم إسماعيل هنية، إلى قطر للمشاركة في الانتخابات، إلا أن إغلاق معبر رفح حال دون ذلك.

وتنافس في تلك الانتخابات 3 من قادة حماس، هم إسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق ومحمد نزال، على أن يحل الفائز محل خالد مشعل، الذي يشغل منصب رئاسة المكتب السياسي للحركة منذ عام 1996، ولا تتيح النظم الداخلية للحركة له الترشح مجددا.

وعلى المستوى الأمني اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر السبت، بلدة عراق بورين جنوب نابلس، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوة راجلة وسط البلدة.

وذكر موقع "الانتفاضة"، بأن دوريات الاحتلال اقتحمت الحارة الشرقية من البلدة، ثم تسللت قوة راجلة إلى البلدة القديمة، وتمركز الجنود في محيط مسجد القرية، حيث تعرض جنود الاحتلال لرشق الحجارة من الشبان، إلى أن انسحبوا من البلدة.

وفي ذات السياق، يواصل جيش الاحتلال إغلاق مدخل "بيتا" جنوب نابلس بالسواتر الترابية، بحجة استمرار التظاهرات قبالته أيام الجمع منذ ثلاثة أسابيع.

وشهد مدخل بلدة "بيتا"، مواجهات عنيفة بين الأهالي وقوات الاحتلال عقب صلاة الجمعة أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بالرصاص المطاطي أو اختناقا بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال.

وذكر مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن الطواقم الطبية تعاملت مع 56 إصابة مختلفة جراء هذه المواجهات، حيث أصيب 21 مواطنا بينهم 4 مسعفين من طواقم الهلال بالرصاص المطاطي، فيما أصيب 25 مواطنا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

من جهة اخرى دخلت معركة الكرامة التي يخوضها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال السبت يومها العشرين على التوالي، وسط حديث عن انضمام دفعة جديدة من الأسرى في سجن "عوفر"، حيث من المتوقع انضمام 20 أسيرًا.

ووفقا لوكالة "فلسطين اليوم "يواصل الأسرى معركة الحرية في سجون الاحتلال مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، والتي كانوا قد حققوها سابقًا من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن دفعة جديدة من الأسرى انضمت للإضراب في سجن "عوفر"، ومن المتوقع انضمام 20 أسيرا.

وتأتي هذه الخطوات في سياق شعور الأسرى بالهجمة الصهيونية الوحشية والمماطلة بعدم الاستجابة لمطالبهم، والأسرى بدورهم يحاولون التصدي لكافة المحاولات لكسر أضرابهم.

ورجّح قراقع بأن يبدأ الأسرى مساءً بخطوة جديدة وهي الامتناع عن تناول الماء.

وفيما يتعلق بالوضع الصحي للأسرى المضربين، قال: "نخشى سقوط شهداء، فقد نُقل العشرات من الأسرى المضربين إلى العيادات والمستشفيات، ومصلحة سجون الاحتلال تصعّد بطريقة قاتلة، فهي تريد أن تستدعي أطباء من الخارج ليقوموا بالتغذية القسرية، وهذا يعني أن هناك سياسة لقتل الأسرى الفلسطينيين، وهذا يستدعي الاستنفار الشعبي والعربي والدولي".

وأكد قراقع أن إدارة السجون مازالت تقوم بنقل الأسرى المضربين من سجن لآخر، وتجري تفتيشات بطريقة مهينة ومزعجة لأسرى هم بالأساس مُنهكون ومُتعبون.

ويشار إلى أن الأسرى داخل سجون الاحتلال يواصلون تحديهم للاحتلال وسط صمت دولي مطبق رغم كافة التحركات الدبلوماسية والشعبية والدولية.