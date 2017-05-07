أعادت السلطات المصرية، السبت، فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة استثنائيا ولمدة ثلاثة أيام باتجاه واحد فقط، للسماح بعودة مئات من الحالات الإنسانية والمرضية والطلاب العالقين في مصر والخارج للعودة إلى القطاع.

وأوضحت هيئة المعابر التابعة لحركة حماس في غزة أن "السلطات المصرية أعادت فتح معبر رفح البري لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من صباح السبت حتى الاثنين المقبل، في اتجاه واحد فقط لعودة العالقين في الجانب المصري".

وقالت الهيئة في بيان إن "هناك أكثر من عشرين ألف مواطن فلسطيني عالقين في قطاع غزة من أصحاب الحالات الإنسانية بحاجة ماسة إلى السفر في ظل أطول مدة لإغلاق معبر رفح منذ بداية العام الحالي".

لكن شهودا عيان ذكروا أن "مئات العائدين من مصر إلى غزة العالقين منذ الفجر على الحاجز العسكري المصري عند مدخل مدينة العريش المصرية (حاجز الريسة) لم يسمح لهم بالمرور".

ويشكل معبر رفح المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 9/1 مليون نسمة على العالم الخارجي، وهو مغلق باستمرار.

وعلى المستوى الأمني أعلنت وزارة الداخلية مقتل إرهابيين مسؤولين عن نقل المواد المتفجرة لجماعة "حسم الإرهابية"، ومتورطين في حادث استهداف قوات الأمن بطنطا، عقب تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بالغربية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها، السبت، إنه في إطار جهود الوزارة بمجال تتبع وملاحقة كوادر وعناصر جناح الحراك المسلح الإخواني وتحديد أوكارهم التنظيمية التي يتخذونها مأوى لهم خشية الملاحقات الأمنية، وردت معلومات باختباء كلٍ من عضوي الحراك المسلح الهاربين "عبد الله. ر"، مهندس ويقيم بقرية العدوة بمركز الفيوم، و"محمد.ع"، مدرس ويقيم بعزبة الفار بقرية المهدية في أبو المطامير بالبحيرة، مطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 420/2017 حصر أمن دولة عليا - الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي بقطعة أرض زراعية على الطريق الدولي بمركز طنطا.

وتم توجيه مأمورية أمنية، وأثناء اقتراب القوات من المكان فوجئت بإطلاق أعيرة نارية بكثافة ما دفعهم إلى التعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرعهما والعثور بالمكان على بندقتين آلية وكمية من الذخيرة.

وكشفت التحريات أن القتيلين من مسؤولي تصنيع ونقل العبوات الناسفة للحركات المسلحة التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي "حسم، لواء الثورة".