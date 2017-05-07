*مصرع 10 من الغزاة في تعز.. وهجوم مباغت للقوات اليمنية في صرواح *مسلحون يحرقون مقر حزب "الإصلاح" في عدن

لقي أكثر من 64 جنديا سعوديا ومرتزق مصارعهم في قطاعات جيزان ونجران وعسير خلال أبريل الماضي.

وارتفعت حصيلة قتلى العدوان السعودي الأمريكي في عمليات قنص شنتها وحدات القناصة للجيش واللجان الشعبية إلى أكثر من 64 قتيلا خلال أبريل الماضي في قطاعات جيزان ونجران وعسير.

ففي جيزان لقي أكثر من 47 من جنود العدوان ومرتزقته مصارعهم برصاص وحدات القناصة للجيش واللجان التي شنت عمليات قنص متواصلة للجنود السعوديين ومرتزقتهم في عدد من المواقع العسكرية والتي منها موقع القرن، وموقع الفريضة، وخلف الفريضة، وموقع الكرس، وقرب الغاوية، وموقع العبادية، وموقع الضبرة، وفي الدفينة، وموقع المعنق، وموقع المصفق، ووادي المعاين.

كما شنت وحدات القناصة للجيش واللجان عمليات قنص على عدد من مواقع العدو في نجران، حيث لقي 3 جنود سعوديين مصارعهم برصاصات وحدات القناصة للجيش واللجان في الشرفة والفواز والمخروق ولقي آخر مصرعه في 18 من أبريل الماضي خلف موقع الشبكة، وفي موقع المخروق لقي جنديين سعوديين مصرعهما قنصاً في العاشر من أبريل الماضي، وفي صحراء البقع لقي 3 جنود سعوديين مصارعهم في 26 من أبريل الماضي.

وفي قطاع عسير نفذت وحدات القناصة عمليات نوعية خلال شهر أبريل الماضي على عدد من جنود العدوان ومرتزقته حيث لقي جنديين سعوديين مصرعهم في عمليات قنص منفصلة في رقابة العارض وموقع المثنى شرقي الربوعة وآخر غربها، وفي منفذ علب وقبالته لقي 3 جنود سعوديين مصارعهم قنصاً بعمليتين منفصلتين.

من جانب آخر لقي عدد من مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي مصرعهم وجرح آخرون، السبت، في عمليات نفذها الجيش واللجان الشعبية في محافظتي تعز ومارب.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن 10 من مرتزقة العدوان قتلوا بنيران الجيش واللجان الشعبية في منطقة عصيفرة بتعز.

وفي محافظة مأرب شن الجيش واللجان الشعبية صباح السبت هجوما مباغتا على تبة المشجح التي كان يتمركز عليها مرتزقة العدوان في مديرية صرواح، موقعين قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما ألقى طيران العدوان السعودي الأمريكي صباح السبت قنبلة عنقودية على منطقة النجيبة شرقي المخاء.

هذا ولقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون السبت جراء تفجير آلية عسكرية كانوا على متنها في محافظة شبوة.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدة الهندسة في الجيش واللجان الشعبية فجرت آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة في منطقة الصفراء بمديرية عسيلان ما أدى لمصرع وجرح طاقمها.

وكان عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي لقوا مصرعهم وجرح آخرون الأسبوع الماضي بهجوم شنه رجال الجيش واللجان الشعبية على مواقع تابعة لهم في التبة السوداء والتبة الرملية بمديرية عسيلان.

من جانبها قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الجمعة، إن مسؤولين أميركيين قد يتهمون بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، مؤكدة أن الولايات المتحدة أصبحت طرفا في حرب اليمن خلال الأشهر الأولى من القتال دعما للتحالف السعودي.

وأفادت المنظمة في تقرير نشر بموقعها الالكتروني على شبكة الانترنت، الخميس، بأن التحالف بقيادة السعودية استخدم قنابل أميركية في الهجمات الأكثر دموية باليمن، مستدلة بالقصف السعودي على بئر ماء قيد الإنشاء في منطقة أرحب شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال معد التقرير: “زُرتُ موقع الغارة مع أصدقاء وأقارب للضحايا، وسط الحطام، وجدنا قطعة ذخيرة أميركية الصنع تحمل علامات تشير إلى أنها من إنتاج شركة “رايثيون” (Raytheon) في أكتوبر/تشرين الأول 2015. وكانت هذه المرة 23 التي تتعرف فيها “هيومن رايتس ووتش” على بقايا أسلحة أميركية في موقع هجوم للتحالف العربي يبدو غير قانوني، والمرة الرابعة التي وجدنا فيها سلاحا من صنع رايثيون”، بحسب ما جاء في التقرير.

وسردت المنظمة في تقريرها الحادثة حيث قالت: “كانت عملية حفر بئر في قرية صغيرة في اليمن على وشك الانتهاء في سبتمبر/أيلول 2016، قبل أن يقصفها طيران التحالف بقيادة السعودية”.

وأشارت إلى أن القنبلة أصابت مأوى العمال مما أدى إلى مقتل 6 منهم وإصابة 5 آخرين، مضيفة أنه عندما هب سكان القرية لإغاثتهم، أغارت عليهم الطائرات من جديد مخلفة 31 قتيلا من المدنيين، من بينهم 3 أطفال، و42 مصابا، بالإضافة إلى تدمير البئر التي جمع أهل القرية المال لحفرها.

وتابعت: “البئر التي كانت قيد الإنشاء كان الغرض منها إمداد بيت سعدان، وهي قرية قريبة، بالمياه”، مؤكدة في السياق أنها لم تجد أدلة على عمليات أو مواد عسكرية في الموقع.

وأكدت “هيومن رايتس”، أن الولايات المتحدة أصبحت طرفا في حرب اليمن خلال الأشهر الأولى من القتال دعما للتحالف، بما في ذلك بتزويد طائراته بالوقود خلال الغارات الجوية وتقديم مساعدات هامة للرياض، بما في ذلك معلومات استخباراتية وناقلات الوقود المحمولة جوا وآلاف قطع الذخيرة المتطورة.

إلى ذلك أضرم مسلحون في ساعة متأخرة من مساء الجمعة النار في مقر تابع لحزب "الإصلاح" في مديرية كريتر بمدينة عدن جنوبي البلاد.

وقالت مصادر إخبارية ان مسلحين يرتدون زيا عسكريا قاموا باقتحام مقر الاصلاح واضرام النيران فيه واختطاف حارس المقر.

وتسبب الحريق، وفقا للمصادر، بخسائر مادية كبيرة في المبنى والممتلكات، دون وقوع اي إصابات بشرية.

ويأتي ذلك في سياق صراع قوى الغزو والاحتلال السعودي الإماراتي وأدواتها في عدن والتي يعد الإصلاح أبرزها.