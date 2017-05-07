آلاف النازحين يعودون إلى قراهم المحررة على ضفاف الفرات بريف حلب

أعلن نائب محافظ حلب حامد كينو أن الحكومة السورية أطلقت عملية واسعة النطاق لإعادة آلاف النازحين في مخيم "جبرين" إلى قراهم التي تحررت مؤخرا من المسلحين في ضواحي حلب.

وقال إن من المقرر إعادة توطين 12 ألف شخص في قرى بابير فوقاني، بابير تحتاني، ربجين عكرا، تل توتون وخربة والعمياء، الواقعة على طول ضفاف نهر الفرات، واعتبر أن هذا الأمر أصبح ممكنا بفضل تقدم الجيش السوري المدعوم من الطيران الروسي، وتحريره هذه المنطقة من مسلحي تنظيم "داعش" ما سمح بعودة سكانها الأصليين إليها بعد أشهر وحتى سنوات من تهجيرهم منها قضوها في مخيم "جبرين" للاجئين في حلب.

وسكان هذه القرى الواقعة على ضفاف نهر الفرات عملوا عادة في الزراعة، لا سيما في غرس أشجار الفواكه والزيتون وزراعة القمح وغيره من الحبوب. ويعد المسؤولون السوريون الآن بمساعدة هؤلاء المزارعين لاستعادة مواردهم وقوت يومهم في أسرع وقت ممكن، والعودة إلى حياتهم السلمية الهانئة.

ميدانياً دمرت وحدات من الجيش السوري بإسناد من سلاح الجو تجمعات وتحصينات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في دير الزور.

وذكر مراسل سانا في دير الزور، السبت، أن الطيران الحربي السوري نفذ طلعات مكثفة على مواقع انتشار إرهابيي تنظيم “داعش” وخطوط إمدادهم في منطقة المقابر ومعامل البلوك والمجبل والثردة ووادي الثردة وحي العمال.

وأشار المراسل إلى أن الطلعات الجوية أسفرت عن إيقاع العديد من القتلى والمصابين من إرهابيي التنظيم وتدمير أسلحتهم وعتادهم الحربي.

ولفت المراسل إلى أن وحدة من الجيش دمرت بصاروخ موجه آلية مركبا عليها رشاش ثقيل وقضت على الإرهابيين الذين كانوا حولها في منطقة المقابر.

وبين مراسل سانا أن سلاح المدفعية في الجيش السوري حقق إصابات مباشر في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي في حويجة صكر وحويجة المريعية وفي قرية البغيلية بالريف الغربي.

إلى ذلك قضت وحدة الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة على أفراد مجموعة إرهابية قرب محطة الكهرباء في محيط لواء التأمين على الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة دير الزور.

ولفت المراسل إلى أن وحدة من الجيش نفذت رمايات نارية دقيقة على تجمع لإرهابيي التنظيم التكفيري في محيط جبل الثردة جنوب مدينة دير الزور أدت إلى تدمير آلية مزودة برشاش ثقيل وايقاع عدد من الإرهابيين بين قتيل ومصاب.

إلى ذلك أفادت مصادر أهلية من مدينة البوكمال بمقتل الإرهابيين “أبو عمار العراقي” مسؤول ما يسمى أمير الخدمات في تنظيم “داعش” و”أبو سياف حسرات” في المدينة.

وقامت مجموعة من أهالي البوكمال الجمعة بمهاجمة أحد أوكار تنظيم “داعش” على أطراف المدينة وتمكنت من قتل اثنين من إرهابييه إضافة إلى حرق عدد من السيارات فيما تستمر عمليات التصفية لمتزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي في دير الزور حيث تم العثور في اليوم نفسه على جثة الإرهابي “يوسف العلي” مقتولاً في مدينة موحسن بالريف الشرقي.

وفي الريف الشمالي الغربي من مدينة دير الزور أقدم إرهابيو التنظيم على إعدام شاب يبلغ من العمر 18 عاماً في منطقة الكبر وفقا لمصادر أهلية من المنطقة وذلك بعد يومين من إعدام التنظيم مدنيا في بلدة السيال في مدينة البوكمال.

ويواصل الجيش السوري والقوات الرديفة تقدمهم في سلسلة جبال الشومرية في ريف حمص الشرقي واحكموا السيطرة على مرتفع "الرجم العالي" شمال سلسلة جبال الشومرية وسط غارات لسلاح الجو السوري استهدفت مواقع تنظيم داعش في قرية الهبرا الشرقية ما ادى الى تدمير مستودع للذخيرة.

هذا وتمكن الجيش السوري ومجاهدو المقاومة من وصول منطقة القلمون الغربي بمنطقة الزبداني ريف دمشق الغربي حيث تمكنت القوات الموجودة في جرود الطفيل وبلدتي "سبنا" و"الدرة" بالتواصل الفيزيائي مع القوات الموجودة بمناطق "عامود بلودان" و"الزبداني" و"سرغايا"، بعدما قامت هذه القوات بمسح وتمشيط للتلال والجرود الواصلة بين هاتين المنطقتين والتي اصبحت خالية تماما من المسلحين بعد خروج آخر دفعات لهم من "سبنا والدرة".

وبهذا تكون الحدود السورية-اللبنانية آمنة بخط ممتد من جهة طريق دمشق الدولي الزبداني شمالاً إلى سرغايا ودرة والطفيل وصولاً إلى جرود فليطة بمسافة حوالي 113 كم ومساحة المنطقة التي خرج منها المسلحون في الفترات الاخيرة تقدر بأكثر من 500 كم مربع.

وفي غضون ذلك استشهد طفل وأصيب 4 أشخاص بجروح جراء استهداف تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية بالقنابل حي القصور في مدينة دير الزور.

وذكر مراسل سانا في دير الزور أن إرهابيي تنظيم “داعش” أطلقوا قنابل من طائرة مسيرة على الأحياء السكنية في حي القصور ما تسبب باستشهاد طفل وإصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

ويحاول تنظيم “داعش” التكفيري عبر محاصرة آلاف المدنيين في مدينة دير الزور واستهدافهم بالقذائف الصاروخية والهاون النيل من صمود أهالي المدينة الداعمين للجيش العربي السوري في حربه على التنظيم التكفيري.

إلى ذلك حمل ما يوصف بقاضي "هيئة تحرير الشام" الارهابي السعودي "عبد الله المحيسني" "جيش الإسلام" مسؤولية الاقتتال في الغوطة الشرقية وقال إنه الهيئة كانت تظن أن جيش الإسلام يحضر لمعركة ضد الحكومة السورية وإذ به كان يحضر للهجوم على الفصائل الأخرى، حيث هاجم مقرات الفصائل دون سابق إنذار.

وبحسب "رأي اليوم" قال المحيسني أن "على جيش الإسلام أن يكف عن هذا " ، مضيفا أنه ساد الهدوء الآن في الغوطة إلا أن الأمر هناك مازال قائما.

وطالب المحيسني من سماهم المهاجرين (وهم المسلحون الأجانب) ان لا يشتركوا في الاقتتال الداخلي للفصائل وان يقتصر دورهم على النصح فقط.

وزعم المحيسني مؤتمر استانه بأنه "مؤتمر يعقده الأعداء للتفريق بين الفصائل"، ويضعون فيه "طرقا خبيثة" لضرب من سماهم المجاهدين بعضهم ببعض، لأنهم حسب المحيسني يقولون ستوقف القصف وهذا يفرح البعض لكنهم يدسون السم في العسل عندما يستثنون جبهة النصرة، فهذه المؤتمرات كما يصفها المحيسني تزيد الهوة بين الفصائل.