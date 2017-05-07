وقال لافروف: إنه من أجل تهيئة الظروف لحماية السكان المدنيين، اقترحت الولايات المتحدة بداية هذا العام، وقف العنف في المناطق التي تدور فيها معارك عنيفة بين الحكومة والمعارضة المسلحة، فلذلك ليس من قبيل المصادفة أن الولايات المتحدة رحبت بنتائج أعمال اجتماع آستانة - أي بما يخص اتفاقية إنشاء مناطق آمنة-.

في سياق متصل قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسية، السبت: إن روسيا والدول الضامنة لمذكرة مناطق تخفيف التصعيد في سوريا أمدت الولايات المتحدة الأميركية بجميع المعلومات والمستندات اللازمة عن المذكرة.

وتأتي تصريحات ريابوكوف ردًا على جيف ديفس، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، الذي قال يوم الجمعة الماضي: إن القوات الروسية لم تنسق مع الجانب الأميركي فيما يتعلق بمذكرة مناطق تخفيف التصعيد، وأن القوات الأميركية ليس لديها علم بتلك القضية.

ووفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فإن المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا دخلت حيز التنفيذ في منتصف ليل 6 مايو/أيار، وأنه تم تعليق استخدام الطائرات الحربية الروسية في تلك المناطق اعتبارا من 1 مايو/ايار الجاري.

وأوضحت وزارة الدفاع خلال إيجاز صحفي أن فريق عمل مشتركا ستشكله الدول الضامنة سيتولى إعداد خرائط لحدود مناطق وقف التصعيد والمناطق العازلة (مناطق الأمن) التي ستمتد على حدود مناطق وقف التصعيد.

وأكد الفريق أول سيرغي رودسكوي، رئيس إدارة العمليات العامة في هيئة الأركان الروسية، أن المناطق العازلة أو أشرطة الأمن، التي تهدف إلى منع وقوع صدامات عسكرية بين الأطراف المتنازعة، ستتضمن نقاطا للرقابة على الالتزام بالهدنة وحواجز لضمان تنقل المدنيين غير المسلحين، وإيصال المساعدات الإنسانية ودعم الأنشطة الاقتصادية.

وتضمن الدول الراعية للهدنة (روسيا وتركيا وإيران) عمل الحواجز ونقاط المراقبة كما أنها تدير المناطق الآمنة اعتمادا على قدراتها. وعلى أساس التوافق بين الدول الراعية، يمكن إشراك قوات تابعة لدول أخرى للعمل في أشرطة الأمن.

وأكد المسؤول العسكري الروسي أن المذكرة التي تم التوقيع عليها في الجولة الختامية لمفاوضات (آستانة 4) تسمح بزيادة عدد المناطق الآمنة في المستقبل.

وأكد رودسكوي أن روسيا وتركيا وإيران ستواصل الجهود المشتركة لمحاربة التنظيمات الإرهابية في أراضي سوريا.

وأوضح أن تنفيذ المذكرة سيسمح للجيش السوري بتوجيه قوات إضافية لمحاربة (داعش)، مؤكدا أن القوات الجوية الفضائية الروسية ستواصل دعم القوات الحكومية السورية من أجل القضاء على التشكيلات الإرهابية التابعة لـ (داعش)، إذ ستركز الجهود الأساسية على إحراز تقدم شرقي مدينة تدمر ولرفع الحصار عن دير الزور، وكذلك لتحرير المناطق المحاذية لنهر الفرات شرقي ريف حلب.

كما أوضح رودسكوي أن أكبر منطقة تم إنشاؤها في شمال سوريا، وهي تشمل ريف إدلب والمناطق المحاذية - مناطق شمال شرقي ريف اللاذقية، وغربي ريف حلب وشمال ريف حماة.

ويسكن في هذه المنطقة أكثر من مليون شخص، وتسيطر عليها تشكيلات مسلحة تضم أكثر من 5ر14 ألف فرد.

وتمتد المنطقة الثانية شمالي ريف حمص، وتشمل مدينتي الرستن وتلبيسة والمناطق المحاذية الخاضعة لسيطرة فصائل مسلحة تضم نحو 3 آلاف فرد، ويسكن في المنطقة قرابة 180 ألف نسمة.

وتشمل المنطقة الثالثة الغوطة الشرقية، حيث يسكن قرابة 690 ألف مدني. وشدد رودسكوي على أن هذه المنطقة لا تشمل القابون التي يسيطر عليها بالكامل تنظيم (جبهة النصرة)، ويبقى هذا المعقل للمعارضة مصدرا لعمليات القصف على دمشق، بما في ذلك على محيط السفارة الروسية. وشدد على أن عملية محاربة الإرهاب في هذه المنطقة ستستمر.

أما المنطقة الرابعة فتمتد في جنوب سوريا في المناطق المحاذية للحدود الأردنية في ريفي درعا والقنيطرة. وتخضع أغلبية الأراضي في هذه المنطقة لما يسمى (الجبهة الجنوبية) التي تضم نحو 15 ألف مسلح. ويسكن في المنطقة نحو 800 ألف مدني.

وبذلك يبلغ عدد مسلحي المعارضة في المناطق الأربع نحو 42 ألف فرد.





