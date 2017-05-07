وأعلنت رئيس الدبلوماسية الأوروبية الجمعة حسب (روسيا اليوم)، ان الاتحاد الأوروبي يملك إمكانية لاحتلال موقع شريك موثوق وقوي في حل القضايا العالمية الهامة، في تلك المجالات التي تفقد واشنطن زعامتها فيها.

وأشارت موغريني إلى أنها خلال زياراتها للصين والهند وروسيا، التي قامت بها في الفترة من 18 إلى 24 أبريل/نيسان الماضي، تلقت الرسالة نفسها ومفادها السعي إلى إقامة تعاون أوثق مع بروكسل ليس في مجال الاقتصاد فحسب، بل وفي مجال الأمن، بما في ذلك التعاون من أجل إيجاد حلول للأزمات في سوريا وشبه الجزيرة الكورية وأفغانستان وللقضية الفلسطينية.

وأكدت موغريني رداً على سؤال حول تصرفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي (لا يمكن التنبؤ بها)، أكدت أن المسار الأوروبي ليس في التلاعب بالمشاعر واستفزازها.

وقالت مشددة: إن الناس يريدون العمل مع الاتحاد الأوروبي ليس لأنهم يحبوننا، وإنما لأنهم يعرفون ما يمكن أن يتوقعوا منا، ففي المرحلة الجيوسياسية الراهنة بات يصبح التصرف القابل للتنبؤ به بمثابة القيمة المضافة.





