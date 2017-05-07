أشادت وزارة الخارجية المغربية بقرار الولايات المتحدة، تضمين الصحراء في حزمة المساعدات الممنوحة للمملكة وفق قانون الموازنة الجديد، وهو ما يعبر عن دعم واشنطن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن هذا القانون الذي صادق عليه الرئيس دونالد ترامب بعد موافقة الكونغرس، ينص على أن الأموال الموجهة للمغرب تستعمل أيضا بالصحراء المغربية، إذ يفيد بأن "الأموال الممنوحة (للمغرب) تحت البند 3 … ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء".

وذكر البيان أن التقرير المرافق لهذا القانون والموضح لمقتضياته جدد التأكيد بشكل واضح على دعم الكونغرس الأميركي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.