* داعش يخلي مواقعه وخطوط الصدّ ويهرب من أيمن الموصل * تحرير حي مشيرفة الثانية.. وإجلاء مدنيين.. ومقتل عشرات الدواعش غربي الموصل * اعتقال الخلية التي خططت لتفجير سوق حديثة غربي الرمادي * قيادي بالـPKK يتوعد بـ (رد مناسب) على حزب البارزاني

بغداد / نافع الكعبي: تواصل القوات الامنية العراقية توغلها داخل احياء الساحل الأيمن للموصل، وسطَ انهيارٍ كبيرٍ في صفوف تنظيم داعش نظرا لتزايد خساراته وهروبِ كثيرٍ من عناصره وأسرهم من شمال الساحل الأيمن للمدينة إلى وسطها، محاولين سلك بعض الطرق والقرى للوصول إلى الحدود السورية العراقية، فيما انطلقت عملية عسكرية واسعة تشمل أربع مناطق مترامية في محافظة ديالي جنوب شرقي بغداد، لتحريرها من الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي.

وأعلن قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، السبت، عن أخر التطورات العسكرية في عمليات تحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل، مركز نينوى شمال العراق، من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكشف جودت في بيان صحافي ، عن توغل قوات الرد السريع والفرقة الآلية، بنحو 500م في محور الهرمات شمال غرب الموصل.

وأضاف جودت: أن القوات سيطرت على المباني في المساحة المذكورة، وأجلت عشرات المدنيين بعد تحريرهم من قبضة "داعش" الإرهابي في مناطق الاشتباك.

وأفاد جودت أيضا ً، بمقتل 15 عنصرا من تنظيم داعش، بتقدم القوات العراقية التي دمرت 8 آليات ملغمة للعدو.

وفي السياق، قال قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان: إن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة حررت حي مشيرفة الثانية بالكامل ومنطقة الكنيسة ودير ميخائيل في الساحل الأيمن من الموصل ورفعت العلم العراقي فوق المباني".وأشار يار الله إلى أن القوات العراقية كبدت داعش، خسائر بالأرواح والمعدات".

من جانبه، أوضح المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، أن "القوات المشتركة العراقية، تتقدم باتجاه مواقع وأوكار داعش، وسيطرت على منطقة مشيرفة الثالثة، وقد تم تدمير عدد من العجلات المفخخة، أثناء محاولتها التقدم باتجاه القوات الأمنية".

وقال رسول في حديث تلفزيوني: فتحنا جبهات عدة للقتال في ظل اكتظاظ المناطق، بالسكان أيمن الموصل"، لافتًا إلى أن "عمليات تحرير الموصل، ستحسم في وقت قريب جدًا".

وعلى صعيد متصل ، أعلنت الفرقة التاسعة في الجيش العراقي، السبت، عن إعتقال "مدير شريطة داعش" بحمام العليل متسللاً مع النازحين في مشيرفة بساحل الموصل الأيمن.

وقال إعلام الفرقة في بيان: إن استخبارات الفرقة المدرعة التاسعة تمكنت، من القاء القبض على ما يدعى مدير شرطة الدولة الاسلامية في حمام العليل".واضاف اعلام الفرقة: ان المعتقل كان متسللا مع النازحين في مشيرفة".

* محاولة هروب الدواعش وأسرهم بإتجاه سوريا

وأكد مصدر محلي في مدينة الموصل أن "الهاربين من عناصر تنظيم داعش، المحليين العراقيين والعرب والأجانب، غادروا شمال الساحل الأيمن إلى وسطه عبر دفعات انطلقت منذ ثلاثة أيام، عبر طريق خاص بالتنظيم يبدأ من مشيرفة إلى أحياء 17 تموز/يوليو، والرفاعي غرب الموصل".

وأضاف: أن طريق الهرب ومع تشديد الحصار على المنافذ القديمة، وقطع الطريق الرابط من غرب الموصل في سورية، وهو عبارة عن مناطق وقرى، وأن الطريق الذي كان يسلكها التنظيم مع نسائهم وأطفالهم نحو سورية، هو من قرية حليلة، ومن ثم قرية حميدات، وناحية بادوش، ومنها إلى قرية الأبغلة، وقرية الزنازل، ثم مليشة وشطيفة وأبوماريا، وتلعفر وعبرة صغيرة وتل واشي وتل وشاش وتل مضر حتى الوصول إلى الحدود السورية-العراقية"

وأكد المصدر أن "عملية هروب عناصر داعش، وعائلاتهم كانت مستمرة لحين السيطرة، على بادوش وحليلة وغيرهما"، وأخلى تنظيم "داعش" مواقعه، وخطوط الصد، في أطراف مركز نينوى منسحباً إلى عمق الساحل الأيمن للموصل ، أمام التقدم الكبير والواسع للقوات العراقية.

ووفقًا للمصادر، فإن دفاعات تنظيم داعش في حالة انهيار كبير في شمال غرب الموصل ، وأكدت خلية الإعلام الحربي : "إن طيران التحالف الدولي، ووفق معلومات دقيقة لوكالة الاستخبارات، مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية، وجه ضربة جوية استهدف من خلالها رتل عجلات تابع لعناصر داعش الإرهابية، مكون من 15عجلة تحمل أحاديات وأكثر من 60 متطرفًا".

وأشارت إلى أن "الرتل كان متوجها من قرية رشيد الكبيسي، على طريق بغداد قبل مفرق طربيل بـ25 كيلومترًا، على يمين الخط الدولي بمسافة ثلاثة كيلومترات"، وأن الضربة الجوية أسفرت الضربة، عن تدمير الرتل واحراق أغلب العجلات وقتل العشرات منهم.

* انطلاق عمليات عسكرية لتصفية خلايا داعش بديالي

في غضون ذلك، أعلن قائد عمليات دجلة، الفريق الركن مزهر العزاوي، السبت، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة تشمل أربع مناطق مترامية في حي ديالي جنوب شرقي بغداد، لتحريرها من الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال العزاوي في تصريح لموقع "السومرية" الإخباري العراقي: إن قوات أمنية مشتركة من الشرطة والجيش مدعومة ب‍قوات من الحشد الشعبي انطلقت في عملية عسكرية واسعة شملت أربع مناطق هي(حوض الندا- حمرين- وادي ثلاب- تلال قزلاق)".

وأضاف العزاوي: أن طيران الجيش نجح في تدمير سيارة مفخخة في تلال قزلاق، فيما تم اعتقال أحد المطلوبين للقضاء بتهمة الإرهاب"، مبينا أن "العملية ما زالت مستمرة وفق المحاور المحدد لها".

وأردف موضحاً: ان هدف العملية إنهاء وجود الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" والعمل على تعزيز الاستقرار الأمني".

وتعد الندا من المناطق التي تشهد خروقات أمنية بين فترة وأخرى، نتيجة وجود نشاط لخلايا تنظيم "داعش" إضافة إلى أنها تشكل منطقة مهمة كونها تقع على البوابة الشرقية لحوض حمرين، ما سهل التسلل لبعض عناصر التنظيم إليها مؤخرا.

وفي الأثناء، أوضحت القيادة ، أن" قوة من اللواء 25 فرقة المشاة 17 تمكنت من قتل الإرهابي، آمر كتيبة الحمزة لقاطع جنوب بغداد"، وأشارت إلى أن "القتيل مطلوب قضائيًا وفق مذكرة /4 إرهاب"، مشيرة إلى أنه تم التوصل إليه بعد تعقبه في قرية الكوام في منطقة سيد عبد الله، وأعلن عضو مجلس محافظة ديالى كريم الجبوري، إن "أحد مقاتلي الحشد العشائري قتل بهجوم شنه تنظيم داعش، على نقطة مرابطة أمنية للحشد في محيط قرى شروين (45 كم شرق بعقوبة)".

وأضاف الجبوري: أن داعش انطلق من حوض الزور القريب من شروين لمهاجمة الحشد العشائري"، لافتًا إلى أن "الزور تحولت إلى بؤرة ساخنة للاستنزاف في المناطق المجاورة لها".

وتعدّ الزور من المناطق الساخنة في ديالى وهي تتميز بتضاريسها المعقدة، بسبب كثرة البساتين والجداول المائية المنتشرة فيها.

* اعتقال أحد منفذي جريمة سبايكر شمال بغداد

الى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن اعتقال أحد منفذي جريمة سبايكر شمال العاصمة، مشيرة إلى أنه كان هاربا من سجن في محافظة صلاح الدين عام 2014.

وقالت القيادة في بيان مقتضب: بجهد استخباري دقيق تمكنت قوة من اللواء 59 من إلقاء القبض على أحد منفذي جريمة سبايكر في قرية الشيخ عواد شمال بغداد".

وأضافت القيادة: أن المعتقل كان "هاربا من سجن في محافظة صلاح الدين عام 2014".

يذكر أن تنظيم "داعش" أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة (سبايكر) الواقعة شمال مدينة تكريت عندما فرض سيطرته على هذه المنطقة منتصف شهر حزيران الماضي.

* اعتقال الخلية التي خططت لتفجير سوق حديثة

وفي الأثناء، اعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية في محافظة الانبار، السبت، عن اعتقال الخلية التي خططت لتفجير سوق حديثة امس الأول (الجمعة).

وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي في حديث لـ السومرية نيوز: ان القوات الامنية تمكنت وبوقت قياسي من اعتقال الخلية التي خططت لتفجير سوق حديثة، الجمعة، والذي خلف عددا من القتلى والجرحى".

واضاف المحمدي: ان عدد عناصر الخلية هم اربعة ارهابيين"، مشيرا الى انهم "يخضعون للتحقيق في القضاء".

وأفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، الجمعة، بأن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب ستة آخرون بتفجير انتحاري استهدف سوق قضاء حديثة غرب الرمادي.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن انتحاريا يقود سيارة مفخخة أقدم، مساء الجمعة، على تفجيرها داخل سوق قضاء حديثة غرب مدينة الرمادي، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة".

* قيادي بالـPKK يتوعد بـ"رد مناسب" على حزب البارزاني

توعد القيادي في حزب العمال الكردستاني (PKK) رضا ألتون، الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ"رد مناسب" اذا استمر بالـ"توافق" مع تركيا، فيما حذر من تحول إقليم كردستان الى "ساحة صراعات" في حال استمرار تركيا والحزب الديمقراطي بسياساتهما.

وقال ألتون في تصريحات أوردتها وكالة "ANF NEWS" المقربة من حزب العمال وتابعتها وسائل إعلام: إن الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحالف مع الدولة التركية ويريد ان يجعل من نفسه قوة في جنوب كردستان"، مبينا أنه "يخلق بهذه السياسات وضعا يمهد الطريق أمام قيام حروب في جنوب كردستان".

وأضاف ألتون: اذا ما استمر الديمقراطي الكردستاني وتركيا في هذه السياسات فسيتحول جنوب كردستان (إقليم كردستان) إلى ساحة للصراعات الحقيقية لان العدو الأكبر للشعب الكردي هو الدولة التركية"، مشيرا إلى أنه "اذا ما كان المطلوب هو توجيه ضربة إلى طابع الرجعية للدولة التركية فعلينا أولا توجيه ضربة للوجود التركي في جنوب كردستان".

وتابع: أن أي قوى تتقرب من الدولة التركية من الناحية السياسية والعسكرية، فبنفس درجة التقارب تصبح عدوة لحزب العمال الكردستاني وعموم الشعب الكردي"، موضحا أنه "اذا ما استمر توافق الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية بهذا الشكل فسوف يسمع الرد المناسب من قبل PKK".

* المالكي: تطبيق الفيدرالية طريق الى تقسيم العراق

حذر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الجمعة، من تطبيق الفيدرالية، معتبرا اياها طريقا نحو تقسيم العراق على أساس طائفي، مشيرا الى ان العراق هو بلد واحد لا يمكن تقسيمه حسب الدستور العراقي.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده في بابل بحضور شيوخ عشائر ومسؤولين بالمحافظة: إن هنالك محاولات لإثارة الفتن داخل العراق من اجل النيل من وحدة الصف العراقي وتحت مسميات عدة، كما ان هنالك محاولات من بعض الجهات لاستغلال الإعلام العراقي ومواقع التواصل الحكومي لإفشال العراق بمرحلته الحالية والعودة به الى الحقبة الماضية.

وأضاف: إن العراق مقبل على مرحلة مهمة يتم فيها البناء والإعمار وستتوج هذه المرحلة بانتخابات برلمانية ستكون وحسب قراءات الواقع من قبل المختصين حكومة الأغلبية وبذلك تستند هذه الحكومة على قوة برلمانية مهمة، موضحا أن الذي يعارض هذه الحكومة من هذه الجهة او تلك بإمكانه اللجوء الى المعارضة البرلمانية وهو ما يحدث في كل العالم.

وحذر نائب رئيس الجمهورية من محاولة البعض اللجوء لتأخير الانتخابات ومنح جهات أجنبية اختيار حكومة معينة تمثلهم لا تمثل الشعب، مما قد يقود العراق الى طريق خطر ومسدود.

واشار المالكي الى ان الحل يكمن بتكاتف الجهات الوطنية وغلق الطريق أمام إي جهة داخلية او خارجية ترغب بتأخير الانتخابات.

وشدد المالكي على ان العراق مستعد للتعاون مع أي جهة او دولة في العالم عدا (إسرائيل) وبالتالي فإن التعاون الدولي من شأنه ان يمنح قوة إضافية الى الدولة، مطالبا الجماهير في بابل وفي عموم العراق بالمشاركة الفعالة والواسعة في الانتخابات المقبلة وفي العملية السياسية نصرة للعراق.