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رقم الخبر: 192946 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 19:39 الاقسام: عربيات  
مصرع وجرح عسكريين أمريكيين في الصومال

مصرع وجرح عسكريين أمريكيين في الصومال

قال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن عسكريا أمريكيا قُتل في الصومال الخميس أثناء عملية استهدفت حركة الشباب التي وصفوها بالمتشددة على مسافة نحو ستين كيلومترا غربي مقديشو.

وقال مصدر أمني في مقديشو لرويترز إن عسكريين أمريكيين آخرين أصيبا أثناء العملية عندما كانت قوات أمريكية تلاحق قياديا في حركة الشباب على مقربة من نهر شبيلي.

 
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مصدر الخبر: مقديشو/وكالات
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