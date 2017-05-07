مصرع وجرح عسكريين أمريكيين في الصومال قال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن عسكريا أمريكيا قُتل في الصومال الخميس أثناء عملية استهدفت حركة الشباب التي وصفوها بالمتشددة على مسافة نحو ستين كيلومترا غربي مقديشو.