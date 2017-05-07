  • الأحد ١٠ شعبان ١٤٣٨
  • الأحد , مايو 07, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192945 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 18:27 الاقسام: محليات  
لاريجاني: المساس بالإتفاق النووي سيخلق قضايا جديدة وإيران تلتزم بالإتفاق

لاريجاني: المساس بالإتفاق النووي سيخلق قضايا جديدة وإيران تلتزم بالإتفاق

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، أن أي مساس بخطة العمل المشترك (الإتفاق النووي) بين إيران والسداسية من شأنه إثارة قضايا جديدة، مؤكدا في نفس الوقت على إلتزام إيران بهذا الإتفاق.

وخلال مداخلة له في حفل إفتتاح المعرض الدولي الثاني والعشرين للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، السبت في طهران، قال لاريجاني: إننا نسمع تصريحات في أمريكا حول الإتفاق النووي، وفي حين أن الإتفاق يقف على المستوى الأدنى من المطالب الإيرانية في هذا الشأن ولكن إيران كانت وستظل ملتزمة بهذا الإتفاق.
وعلى صعيد آخر، أشاد لاريجاني بالجهود الحسنة المبذولة في مجال النفط والغاز في البلاد، مشيرا إلى استثمار المصادر بشكل جيد رغم وجود العديد من القضايا.
هذا وبدأت أعمال المعرض الدولي الثاني والعشرين للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، السبت، في طهران بمشاركة أربعة آلاف شركة بما فيها 1500 شركة أجنبية من 37 بلدا.


 

علي لاريجانيعلي لاريجاني
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/9946 sec