وخلال مداخلة له في حفل إفتتاح المعرض الدولي الثاني والعشرين للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، السبت في طهران، قال لاريجاني: إننا نسمع تصريحات في أمريكا حول الإتفاق النووي، وفي حين أن الإتفاق يقف على المستوى الأدنى من المطالب الإيرانية في هذا الشأن ولكن إيران كانت وستظل ملتزمة بهذا الإتفاق.

وعلى صعيد آخر، أشاد لاريجاني بالجهود الحسنة المبذولة في مجال النفط والغاز في البلاد، مشيرا إلى استثمار المصادر بشكل جيد رغم وجود العديد من القضايا.

هذا وبدأت أعمال المعرض الدولي الثاني والعشرين للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، السبت، في طهران بمشاركة أربعة آلاف شركة بما فيها 1500 شركة أجنبية من 37 بلدا.





