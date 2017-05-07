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رقم الخبر: 192944 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 19:38 الاقسام: عربيات  
طائرات استطلاع صهيونية تخترق الأجواء اللبنانية

طائرات استطلاع صهيونية تخترق الأجواء اللبنانية

اخترقت ثلاث طائرات استطلاع إسرائيلية، السبت، الأجواء اللبنانية، حسبما أفاد بيان صادر عن الجيش اللبناني.

وأوضح البيان، أن الطائرة الأولى اخترقت الأجواء اللبنانية فوق بلدة "علما الشعب"، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق جنوبية، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة "كفركلا".

أما الطائرة الثانية - وفقا للبيان - فقد اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة "رميش"، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق، بعلبك، الهرمل، والجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة "كفر كلا".

وبالنسبة للطائرة الثالثة، فقد اخترقت الأجواء اللبنانية، من فوق بلدة "رميش"، ونفذت طيرانا دائريًا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة "علما الشعب".

 
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مصدر الخبر: بيروت/ وكالات
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