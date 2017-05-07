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رقم الخبر: 192942 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 18:05 الاقسام: محليات  
وزير الدفاع: التقنيات الحديثة تزيد من قوة الردع الايرانية
مؤكداً نجاح الحكومة في تحقيق إنجازات كبرى في فترة وجيزة

وزير الدفاع: التقنيات الحديثة تزيد من قوة الردع الايرانية

أكد وزير الدفاع العميد حسين دهقان، ان الحكومة اثبتت بانه يمكن من خلال التركيز على الأولويات وتضافر الجهود والرغبة الجماعية انجاز مهام كبرى في فترة وجيزة، مضيفاً: ان القيود لا تستطيع عرقلة مسارنا النضالي.

وقال العميد حسين دهقان، اثناء مشاركته في المهرجان السّادس للأبحاث والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة بوزارة الدفاع، أن امتلاك القوة في مختلف الميادين أمر ضروري من أجل الاستقرار، والأمن، والعزة، والمباحثات الدبلوماسية واحلال التوازن.
وأضاف: نسعى إلى انتاج القوة والقدرة، اذ ان تأمين الإمكانات والقدرات الدفاعية أمر حيوي لا مفر منه في ظل الاضطرابات السائدة في المنطقة والعالم، والفوضى الّتي يشهدها المحيط الاقليمي. واكد أن ايران قطعت أشواطا مهمة في هذا السّياق.
وأشار العميد دهقان إلى أن الأعداء يحاولون تجريد إيران من عناصر قوتها لإلحاق الأذى بالثورة الاسلامية على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية.
وأضاف: انهم يطورون قدراتهم التجسسية للوقوف في وجه تطور النظام في الجمهورية الاسلامية لئلا يكون أنموذجا.
وشدد العميد دهقان على ضرورة رصد تحركات الأعداء والوقوف عند نقاط ضعفهم.
وأكّد وجوب عدم التوقف عند ما تمّ تحقيقه حتى الآن، داعيا الى الاستمرار في إنتاج التقنيات الحديثة بواسطة الكوادر الانسانية الكبيرة المتمثلة في العلماء والباحثين، لمنع الاعداء من التعرض للبلاد.
وفي معرض استعراضه لمكونات القوة داخل البلاد، اكد العميد دهقان على دور الشعب الايراني المتماسك والمثابر مواصلة نهج الولاية واهل البيت (عليهم السلام)، وقال: ان ما حققه المتخصصون والعلماء الايرانيون من انجازات عظيمة ومشرقة تسببت في خسائر وتحديات كبيرة للاعداء؛ فيما بعثت بالامل والسرور لدى الشعب وانصار الجمهورية الاسلامية الايرانية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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