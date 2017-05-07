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رقم الخبر: 192941 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 19:37 الاقسام: عربيات  
الإمارات ترفع الإقامة الجبرية عن نجل الرئيس السابق عبد الله صالح

الإمارات ترفع الإقامة الجبرية عن نجل الرئيس السابق عبد الله صالح

أكدت مصادر أن السلطات الإماراتية رفعت الإقامة الجبرية عن السفير أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني السابق .

ونقل موقع "المراسل نت" عن مصادر مطلعة قولها إن السفير أحمد علي لم يعد محتجزا لدى الإمارات ولا قيد الإقامة الجبرية منذ فترة قصيرة.

وأضافت المصادر أن السفير أحمد علي بدأ بعقد لقاءات ونقاشات سياسية مع الإمارات بعد رفع الحظر عنه.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يتُوقع أن تستأنف لجنة الأسرى والمعتقلين عملها في غضون أسابيع بصفقة تبادل ضمن تحركات تفاوضية جديدة، استبعدت اللجنة اسم السفير أحمد علي من قائمة الأسرى الذين سيجري تبادلهم في أول عملية قبل شهر رمضان.

 
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مصدر الخبر: دبي/ وكالات
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