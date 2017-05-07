واصلت قوات الأمن السعودية حملتها على منطقة العوامية وأهلها، وداهمت منزل الحاج محمد الفرج واعتقلته مع ثلاثة من أفراد أسرته.

وقد عمدت قوات الأمن إلى مداهمة المنزل بعد منتصف ليل الخميس في بلدة العوامية وسط القطيف، واطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف ومباشر على منزله واعتقلت 3 من أفراد أسرته.

وسبق واعتقلت السلطات السعودية اثنين من أبناء عائلة الفرج ذاتها وهما الناشط "حسين محمد الفرج" الذي اعتقل بقوة السلاح في 17 كانون ثاني/يناير الماضي من داخل سيارته، و"جعفر محمد الفرج" الذي اعتقلته السلطات بعد هجومها الواسع على مزرعة الرامس في 28 آذار/مارس الماضي.

وكانت السلطات قد أفرجت في أيلول/سبتمبر الماضي عن المعتقل "جعفر محمد الفرج"، بعد انتهاء مدة محكوميته لثماني سنوات.

يشار إلى أن منطقة القطيف وبلدة العوامية بالأخص تعيش تحت الاستهداف الأمني والسياسي من قبل السلطة السعودية والتحريض الطائفي في منابرها الإعلامية وزادت حدته في السنوات الأخيرة مع انطلاق الحراك المطلبي في العام 2011.

وفي السياق اعتقلت قوات الطوارئ السعودية الشاب حسام سعيد الربح من أهالي بلدة العوامية شرق البلاد، وذلك بعد أن اعتدت عليه بالضرب المبرح عند نقطة تفتيش بلدة الناصرة.