أكد مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون الاوروبية والاميركية، مجيد تخت روانجي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة لتبادل وجهات النظر والتعاون مع ايطاليا لحل مشكلات المنطقة.

ولدى استقباله فينتشينزو امندولا، نائب وزير الخارجية الايطالي، السبت في طهران، أشار تخت روانجي الى العلاقات العريقة والقوية بين ايران وايطاليا، واصفا ايطاليا بأنها شريك اقتصادي وتجاري هام لإيران، لافتا الى نمو التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 50 بالمائة، ومعتبرا ان آفاق العلاقات الثنائية زاهرة وناجحة وتصب في مصلحة البلدين.

كما أشار تخت روانجي الى الازمات الموجودة في منطقة الشرق الاوسط، وأكد ان الاجراءات العسكرية أحادية الجانب مرفوضة، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتبادل الآراء والتعاون مع ايطاليا لحل مشكلات المنطقة.

ورأى ان مشاركة ايطاليا في معرض طهران الدولي للكتاب تمثل رمزا للعلاقات الودية بين البلدين.

من جانبه، أشار نائب وزير الخارجية الايطالي الى ان حكومته تتوفر لديها الارادة لتعزيز العلاقات مع ايران وترسيخها، وتحدث عن رغبة الشركات الايطالية للتعاون الاقتصادي مع الشركات الايرانية، مضيفا: ان ايطاليا تدعم الاتفاق النووي بين ايران ودول (5+1)، وستبذل جهودها لتنفيذ الاتفاق بالكامل.

وأردف: ان الازمات الاقليمية لا حل عسكريا لها، وان ايطاليا ستستخدم الفرص المتاحة امامها باعتبارها عضوا في مجلس الامن الدولي ورئيسا لمجموعة السبع، من اجل التوصل الى حل سياسي لتسوية القضايا الاقليمية.

* نؤمن بامكانية التغلب على مشاكل العالم التعاون الثقافي

وخلال لقائه المتحدث بأسم الخارجية بهرام قاسمي، اشاد مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي بنشاط ايران الثقافي في بلاده؛ مبينا ان لايران مراكز ثقافية في روما، ومؤكدا امكانية التغلب على مشاكل العالم من خلال التعاون الثقافي بين الدول.

وفيما اكد على دعم بلاده للاتفاق النووي تطلع امندولا الى تنفيذ وثائق التعاون المتفق عليها بين طهران وروما خلال زيارة الرئيس روحاني لايطاليا.

واردف فينتشنزو آمندولا، قائلاً: ان ايطاليا قدمت مسودة لمذكرة التفاهم بشأن الخطوط الائتمانية لتمويل المشاريع المتفق عليها بين البلدين، وتنتظر الرد من الجانب الايراني ليتم التوقيع عليها.

الى ذلك، نوه المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بأهمية العلاقات الثقافية في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين طهران وروما، لافتا الى امكانية حل الكثير من المشاكل الراهنة من خلال الثقافة العامة.

وفضلا عن القضايا الثنائية الثقافية، بحث الجانبان في القضايا الاقليمية بما فيها الازمة السورية وذلك نظرا لعضوية ايطاليا غير الدائمة لدي مجلس الامن الدولي.







