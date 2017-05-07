اعلن السفير الايراني لدي ايرلندا 'جواد كجوئيان' عن ارتفاع منسوب التبادل التجاري بين طهران ودوبلين بنسبة 65 بالمئة خلال العام الايراني الماضي (انتهي في20 اذار/ مارس الماضي)؛ مضيفا ان التعاون الثنائي يتجه في مساره الصحيح.

واكد كجوئيان اليوم السبت، ان العلاقات الايرانية - الايرلندية متاثرة ايجابيا بمكانة ايران الدولية وقدراتها على الصعيدين الاقليمي والدولي وخاصة في مرحلة ما بعد تنفيذ الاتفاق النووي والغاء الحظر حيث مضاعفة الطاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية للبلاد.

ولفت السفير الايراني لدى ايرلندا الى 'زيارة قريبة' لوزير العمل والمؤسسات التجارية على راس وفد اقتصادي ايرلندي الى طهران تلبية لدعوة وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني، فضلا عن رغبة المسؤولين الايرلنديين في اعادة افتتاح سفارة بلادهم لدى طهران؛ مؤكدا ان تحقيق هذا الامر سيؤثر قطعا على مسار العلاقات المتنامية بين طهران ودوبلين.

واشار رئيس البعثة السياسية الايرانية في ايرلندا الى الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الشيوخ الايرلندي في اب / اغسطس القادم الى ايران تلبية لدعوة رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني؛ مبينا ان العلاقات البرلمانية بين البلدين تمر بأعلى مسوياتها اليوم.