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رقم الخبر: 192937 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 19:22 الاقسام: اقتصاد  
تجهيز صادرات المشتقات البترولية السائلة في إيران بالمنظومة الإلكترونية

تجهيز صادرات المشتقات البترولية السائلة في إيران بالمنظومة الإلكترونية

أعلنت مؤسسة الجمارك الايرانية عن إلغاء المراحل التقليدية من عملية تصدير المشتقات البترولية السائلة في ايران وربطها بمنظومة إلكترونية لتسجيل المعاملات التجارية ذات الصلة.

ومنذ الجمعة، بدأ العمل بالنظام الإلكتروني الجديد لدى الجمارك الايرانية فيما يخص تسجيل مراحل صادرات المواد السائلة المشتقة عن النفط والغاز. وتأتي هذه الإجراءات في سياق الأهداف المرجوة للتسريع في وتيرة المراحل الجمركية القانونية، وبالتالي تحسين الوضع التجاري للبلاد.

 
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