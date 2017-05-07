قال حاكم مدينة كاشان (وسط البلاد) ان مدينته صدرت نحو ألفي طن من ماء الورد ومستخلص ماء الورد أي ما يعادل 70 بالمائة من مجموع صادرات البلاد، الى دول الخليج الفارسي والاتحاد الأوروبي.

وأضاف حميد رضا مؤمنيان، اليوم السبت، في مراسم بدء قطف الورود واستخلاص ماء الزهر: انه يتوقع أن تبلغ قيمة صادرات ماء الورد من كاشان نحو 550 مليار ريال (الدولار=32441) هذا العام. وأشار مؤمنيان الى إستخلاص نحو 15 ألف طن من ماء الورد العالي الجودة سنوياً، وقال: انه ولأول مرة تم تصدير 200 كيلوغرام من مستخلص ماء الورد وبقيمة 250 مليون ريال الى دول الاتحاد الأوروبي.