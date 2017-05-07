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رقم الخبر: 192935 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 19:22 الاقسام: اقتصاد  
المركزي الإيراني يعلن تسلّم عوائد بيع النفط بصورة كاملة
بعد الإتفاق النووي

المركزي الإيراني يعلن تسلّم عوائد بيع النفط بصورة كاملة

أعلن البنك المركزي الايراني بأنه يستلم العوائد الحاصلة من بيع النفط بمختلف العملات الصعبة بصورة كاملة.

جاء ذلك في بيان أصدره البنك المركزي الايراني رداً على ما صرح به أحد المرشحين الستة لرئاسة الجمهورية خلال المناظرة التلفزيونية التي جرت عصر الجمعة. وذكر البنك المركزي انه وبعد الاتفاق النووي تم تحرير جميع الأموال الايرانية المحتجزة في مصارف مختلف دول العالم وتم وضعها تحت تصرف البنك المركزي الايراني. وأضاف: ان شركة النفط الوطنية الايرانية تبيع الآن 5ر2 مليون برميل من النفط ومكثفات الغاز يومياً الى مختلف الزبائن في آسيا وأوروبا وان العوائد الحاصلة منها يتسلمها البنك المركزي الايراني بمختلف العملات الصعبة. وتابع: انه نظراً لإمكانية وصول البنك المركزي بصورة كاملة الى أرصدته من العملات الصعبة الموجودة في حساباته، فاننا نشهد استقراراً في أسواق العملة الصعبة في البلاد ودون ذلك كنا سنشهد تذبذبات شديدة فيها.

وأفاد البنك المركزي انه وبعد الاتفاق النووي يتم استلام جميع العوائد الحاصلة من بيع النفط الخام في أوروبا في حسابات البنك المركزي الايراني لدى البنوك المركزية الأوروبية مثل إيطاليا والنمسا وكذلك بنوك الدرجة الأولى في الدول الغربية ويتم وضعها تحت تصرف تجار البلاد عبر مركز التبادل، لذا فان تقديم الخدمات المصرفية من قبل الدول الأوروبية يؤدي الى التسوية الكاملة للمعاملات التجارية بالأساليب المصرفية المتعارف عليها مقابل تكاليف ضئيلة جداً.

 
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