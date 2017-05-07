عقدت بورصة السلع الايرانية صفقات بيع 444 ألفاً و589 طناً من السلع بنحو 218 مليون دولار في الأسبوع المنتهي 4 مايو/ أيار 2017.

وسجلت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المنتجات الصناعية والتعدينية، مبيعات 91 ألفاً و53 طناً من السلع بنحو 66 مليون دولار. وبيع في القاعة 86 ألفاً و347 طناً من الصلب، و4380 طناً من النحاس، و200 طن ألمينيوم، و120 طناً من الموليبدن المكثف، و6 أطنان من مكثف المعادن الثمينة.

وبالسوق الداخلية والتصديرية لقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، بيع 281 ألفاً و320 طناً من السلع بأكثر من 128 مليون دولار. وشهدت القاعة المذكورة مبيعات 114 ألفاً و540 طناً من القير، و49 ألفاً و240 طناً من المواد البوليميرية، و54 ألفاً و650 طناً من الفكيوم باتوم (مادة أولية بإنتاج القير)، و19 ألفاً و650 طناً من اللوب كات (مادة أولية بإنتاج زيوت المحركات)، و22 ألفاً و38 طناً من المواد الكيميائية، و17 ألفاً و500 طن من الكبريت، و960 طناً من عازل الرطوبة.

وسجلت القاعة الزراعية مبيعات 50 ألفاً و285 طناً من أصناف المنتجات بنحو 5ر23 مليون دولار.