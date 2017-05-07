أكد نائب وزير الطرق الإيراني، أصغر فخرية كاشان، أن طهران تجري مباحثات مع وكالة إئتمانات الصادرات في بريطانيا لتسهيل تمويل مبيعات طائرات لشركة الطيران الوطنية (إيران اير).

وخطة (إيران اير) لشراء أكثر من 180 طائرة من شركتي (ايرباص) و(بوينغ) هي الصفقة الاقتصادية الأكثر جلاء على الطاولة بعد أن رفعت القوى العالمية العام الماضي الحظر الذي كان مفروضاً على طهران. لكن توفير تمويل للمشتريات ظل صعباً بسبب إحجام البنوك الغربية نظراً لقلقهم بشأن مستقبل إتفاق عام 2015 بعدما وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه (سيئ) وأمر بمراجعته. وإلى الآن، تسلمت (إيران اير) ثلاث طائرات فقط من ايرباص سددت قيمتها نقداً، حسبما قالت مصادر في القطاع.

وقال فخرية كاشان: ان وكالة تمويل الصادرات البريطانية (يو.كيه.إي.إف)، ذراع إئتمانات التصدير بالمملكة المتحدة، عرضت مؤقتاً تقديم الدعم لبعض الطائرات المصنعة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا من طراز ايرباص. وأضاف: انها قد تقدم بعض الدعم أيضاً للمنافسة الأميركية بوينغ.

وقال فخرية كاشان لرويترز: (تلقينا بعض العروض من يو.كيه.إي.إف وتجري مراجعتها الآن من قبل إيران). وأكد مصدران في قطاع صناعة الطائرات أن المباحثات جارية، لكنهما طلبا عدم الكشف عن هويتيهما. وامتنعت يو.كيه.إي.إف وشركتا صناعة الطائرات الكبيرتان عن التعليق.