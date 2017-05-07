اعلنت مؤسسة الجمارك الایرانیة عن الغاء المراحل التقلیدیة من عملیة تصدیر المشتقات البترولیة السائلة في ایران وربطها بمنظومة الكترونیة لتسجیل المعاملات التجاریة ذات الصلة.

ومنذ امس الجمعة (5 ایار/مایو 2017) بدأ العمل بالنظام الالكتروني الجدید لدى الجمارك الایرانیة فیما یخص تسجیل مراحل صادرات المواد السائلة المشتقة عن النفط والغاز؛ منذ البدایة وحتى نهایة العملیة.

وتاتي هذه الاجراءات فی سیاق الاهداف المرجوة للتسریع في وتیرة المراحل الجمركیة القانونیة وبالتالي تحسین الوضع التجاري للبلاد.