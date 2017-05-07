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رقم الخبر: 192932 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 19:02 الاقسام: اقتصاد  
مؤسسة الجمارك الایرانیة تعلن عن تجهیز الصادرات البترولیة بالمنظومة الالكترونیة

مؤسسة الجمارك الایرانیة تعلن عن تجهیز الصادرات البترولیة بالمنظومة الالكترونیة

اعلنت مؤسسة الجمارك الایرانیة عن الغاء المراحل التقلیدیة من عملیة تصدیر المشتقات البترولیة السائلة في ایران وربطها بمنظومة الكترونیة لتسجیل المعاملات التجاریة ذات الصلة.

ومنذ امس الجمعة (5 ایار/مایو 2017) بدأ العمل بالنظام الالكتروني الجدید لدى الجمارك الایرانیة فیما یخص تسجیل مراحل صادرات المواد السائلة المشتقة عن النفط والغاز؛ منذ البدایة وحتى نهایة العملیة.

وتاتي هذه الاجراءات فی سیاق الاهداف المرجوة للتسریع في وتیرة المراحل الجمركیة القانونیة وبالتالي تحسین الوضع التجاري للبلاد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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