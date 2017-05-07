وأشارت آرام رزاقي، اليوم السبت، إلى التعاون المشترك بين ايران والبرازيل في مجال إنتاج قطع غيار السيارات، مؤکدة انه يمكن لهذا التعاون أن يوفر لإيران أرضية مناسبة في تعزيز الصناعة المحلية. وأضافت: انه سيزور أعضاء نقابة صناع قطع غيار السيارات البرازيلية على شكل وفد من ممثلي 10 شركات في العاشر من الشهر الجاري منظمة تنمية وتطوير الصناعات الايرانية (ايدرو) ويجتمعون مع ممثلي الشركات الإيرانية في 11 مايو/ أيار الحالي خلال ندوة يتباحث فيها الطرفان حول آلية تطوير التعاون التجاري والصناعي والتقني بين البلدين. وتابعت بأنه تنتج ايران 2ر1 مليون سيارة سنوياً وتحتل المركز الثامن عشر في العالم في صناعة السيارات، مشيرة الى أنه يوجد 750 ألف موظف إيراني يعمل في هذه الصناعة ويبلغ حجم مبيعاتها أكثر من 25 مليار دولار سنوياً، وهي ثاني أكبر صناعة متطورة بعد النفط والغاز والبتروكيماويات في ايران.