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رقم الخبر: 192929 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 18:59 الاقسام: اقتصاد  
دعوة إيران للمشارکة في القمة الإقتصادية الدولية "روسيا - العالم الإسلامي"

دعوة إيران للمشارکة في القمة الإقتصادية الدولية "روسيا - العالم الإسلامي"

تسلمت إيران -بإعتبارها واحدة من الدول الإقتصادية الهامة في العالم الإسلامي- دعوة للمشارکة في القمة الاقتصادية الدولية (روسيا - العالم الإسلامي) التي ستجري في قازان، عاصمة جمهورية تتارستان في 7 محاور .

وتضم هذه المحاور النظام الصحي والغذاء والسياحة والإستثمار وتکنولوجيا المعلومات وصناعة الحلال والتجارة الجزئية والکلية.

تتوقع اللجنة المنظمة للقمة الاقتصادية الدولية (روسيا - العالم الإسلامي) حضور ما يزيد عن 2000 زائر من 50 دولة. وقد عقدت القمة الاقتصادية الدولية بين روسيا وبلدان منظمة التعاون الإسلامي "KazanSummit"  لأول مرة في قازان عام 2009، ومنذ ذلك الوقت أصبحت الحدث الرئيسي للتعاون الاقتصادي بين الاتحاد الروسي والدول الإسلامية.

ويدعم هذه القمة كل من مجلس الاتحاد الروسي وحكومة جمهورية تتارستان، والغرض منها هو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية-التقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا وبلدان منظمة التعاون الإسلامي. وحضر القمة الاقتصادية في 2016 أكثر من 1500 شخص من ممثلي المنظمات الدولية والهيئات العامة والمؤسسات المالية وسفارات 14 دولة وبرلمانيون ورجال أعمال ومستثمرون من 51 دولة.

 
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