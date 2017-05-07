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رقم الخبر: 192927 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 18:56 الاقسام: دوليات  
فيضانات بنغلادش تقضي على محصول الأرز

فيضانات بنغلادش تقضي على محصول الأرز

أشارت تقديرات لوزارة الزراعة في بنغلادش، إلى أن الفيضانات اجتاحت حقولا شمال شرق البلاد، كان من شأنها أن تنتج نحو 700 ألف طن من الأرز.

وكانت المحاصيل المزروعة في الحقول التي ضربتها الفيضانات على وشك الحصاد، مما وجه ضربة كبرى للبلد الواقع في جنوب آسيا، حيث بلغت أسعار الأرز المحلية أعلى مستوياتها على الإطلاق وتناقصت الاحتياطيات من ذلك المحصول الأساسي إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات. كما أتلفت الفيضانات التي نجمت عن الأمطار الغزيرة محاصيل أخرى.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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