أشارت تقديرات لوزارة الزراعة في بنغلادش، إلى أن الفيضانات اجتاحت حقولا شمال شرق البلاد، كان من شأنها أن تنتج نحو 700 ألف طن من الأرز.

وكانت المحاصيل المزروعة في الحقول التي ضربتها الفيضانات على وشك الحصاد، مما وجه ضربة كبرى للبلد الواقع في جنوب آسيا، حيث بلغت أسعار الأرز المحلية أعلى مستوياتها على الإطلاق وتناقصت الاحتياطيات من ذلك المحصول الأساسي إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات. كما أتلفت الفيضانات التي نجمت عن الأمطار الغزيرة محاصيل أخرى.