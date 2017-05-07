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رقم الخبر: 192926 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 18:57 الاقسام: دوليات  
الشرطة الإندونيسية تعتقل سجناء هاربين

الشرطة الإندونيسية تعتقل سجناء هاربين

ألقت الشرطة الإندونيسية، يوم السبت، القبض على عدد من السجناء الهاربين من سجن "سيالانج بنكوك" بجزيرة سومطرة، الجمعة.

 وسط حملة أمنية مشدة أطلقتها السلطات، فور عملية الهروب، التي فر خلالها عشرات السجناء، للقبض عليهم مرة أخرى، وإعادة احتجازهم. وخضعت الطرق ووسائل المواصلات العامة والخاصة، لعمليات تفتيشية موسعة، بحثًا عن السجناء الهاربين، كما تم تفتيش كافة الأماكن القريبة.

وكان المسؤول بوزارة العدل وحقوق الإنسان، قال: إن السلطات نشرت مئات الجنود بمقاطعة رياو، وقطعت الطرق إلى العاصمة جاكرتا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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