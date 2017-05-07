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|رقم الخبر: 192925
|تاريخ النشر: أيار 06, 2017
|الوقت: 18:57
|الاقسام: دوليات
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الصين تسجن 45 مسؤولا عن مصرع 73 شخصا
قضت أحدى المحاكم بمدينة شنتشن، في مقاطعة قوانجدونج، بجنوب الصين، بأحكام مختلفة تتراوح بين السجن والغرامة على 45 شخصا، لمسؤوليتهم عن انهيار تل من مخلفات البناء بمكب للنفايات، نتج عنه تدمير العديد من المبانى المجاورة، مما أسفر عن مقتل 73 شخصا، وفقدان 4 آخرين، في ديسمبر من عام 2015.
وأصدرت المحكمة، أحكامها على المتهمين المدانين من المسؤولين بمكب النفايات والشركة التي تديره والحكومة المحلية بعد جلسات استماع للمرافعات دامت عدة أيام في أواخر شهر أبريل الماضي.
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