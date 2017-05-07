الصين تسجن 45 مسؤولا عن مصرع 73 شخصا قضت أحدى المحاكم بمدينة شنتشن، في مقاطعة قوانجدونج، بجنوب الصين، بأحكام مختلفة تتراوح بين السجن والغرامة على 45 شخصا، لمسؤوليتهم عن انهيار تل من مخلفات البناء بمكب للنفايات، نتج عنه تدمير العديد من المبانى المجاورة، مما أسفر عن مقتل 73 شخصا، وفقدان 4 آخرين، في ديسمبر من عام 2015.