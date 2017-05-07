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رقم الخبر: 192923 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 18:58 الاقسام: دوليات  
فوز ساحق للمحافظين في الإنتخابات المحلية البريطانية

فوز ساحق للمحافظين في الإنتخابات المحلية البريطانية

حقق حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مكاسب كبيرة في انتخابات المجالس المحلية التي أجريت الخميس في بريطانيا، في حين سُـجّل تراجع كبير لحزب العمال في كثير من الدوائر الانتخابية.

وأظهرت النتائج حصول الحزب المصنف على أنه يميني وسطي على غالبية الأصوات في أنحاء البلاد مستفيدا من سوء أداء المعارضة العمالية.

وتهدف الانتخابات المحلية التي جرت الخميس لاختيار خمسة آلاف عضو بالمجالس البلدية في أنحاء البلاد، باستثناء رؤساء بلديات العاصمة لندن ومدن كبرى مثل مانشستر وليفربول (شمال غرب).

وفاز المحافظون بالغالبية في 28 من أصل 88 مجلسا شملتها الانتخابات، وحصلوا على 1900 مقعد بزيادة 558 مقارنة مع الانتخابات السابقة، في وقت نال العمال 1151 مقعدا، أي أقل بـ 320 عن الانتخابات السابقة.

وانخفض عدد مقاعد الحزب الليبرالي الديمقراطي المؤيد للاتحاد الأوروبي بـ 37، فبات بحوزته 441 مقعدا فقط.

وأما حزب استقلال بريطانيا فلم يفز إلا بمقعد واحد، خاسرا بذلك 114 مقعدا.

ويأتي هذا قبل خمسة أسابيع من الانتخابات النيابية المبكرة التي دعت إليها ماي آملة في زيادة أكثريتها في برلمان وستمنستر، فتؤمن بذلك الحرية المطلقة للتفاوض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جون كورتيس أستاذ العلوم السياسية بجامعة ستراثكلايد إن المحافظين يحققون حاليا "أفضل نتائجهم في الانتخابات المحلية منذ عشر سنوات وربما 25 عاما".

وقد هنأ وزير الدفاع مايكل فالون حزبه قائلا لشبكة (بي بي سي) "فهِمَ الناخبون أن البلد بحاجة إلى حكومة بأغلبية فاعلة للتفاوض على خروج جيد من الاتحاد الاوروبي، وبناء مملكة متحدة أكثر قوة وعدالة".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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