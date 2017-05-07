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رقم الخبر: 192917 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 19:00 الاقسام: دوليات  
انعدام الأمن الغذائي فاقم الهجرة

انعدام الأمن الغذائي فاقم الهجرة

أعلن برنامج الأغذية العالمي في تقرير نشر الجمعة أن انعدام الأمن الغذائي فاقم حركات الهجرة على المستوى العالمي في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن عدد المهاجرين بلغ 244 مليونا منذ 2015.

وبلغ عدد المهجرين قسريا خلال السنة نفسها 63 مليونا، وهو عدد يتضمن المهجرين داخل بلادهم واللاجئين إلى بلد آخر وطالبي اللجوء.  وأفاد التقرير أن زيادة بنسبة 1% في انعدام الأمن الغذائي في بلد معين تؤدي إلى زيادة بنسبة 1,9% في حركة الهجرة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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