انعدام الأمن الغذائي فاقم الهجرة أعلن برنامج الأغذية العالمي في تقرير نشر الجمعة أن انعدام الأمن الغذائي فاقم حركات الهجرة على المستوى العالمي في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن عدد المهاجرين بلغ 244 مليونا منذ 2015.