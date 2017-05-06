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رقم الخبر: 192916 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 16:29 الاقسام: محليات  
ولايتي : تصريحات وزير الدفاع السعودي بحق إيران دليل على افتقاره للخبرة السياسية

ولايتي : تصريحات وزير الدفاع السعودي بحق إيران دليل على افتقاره للخبرة السياسية

وصف المستشار الاعلى لقائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية "علي أكبر ولايتي" تصريحات ولي العهد، وزير الدفاع السعودي "محمد بن سلمان" الاخيرة ضد ايران بأنها مؤشر على عدم نضوجه وافتقاره للخبرة.

وفي حوار مع صحيفة 'العربي الجديد' اللندنية الجمعة، اعتبر ولايتي أن التصريحات السعودية هذه "غير ناضجة"، وتدل على مدى افتقار وزير الدفاع السعودي للخبرة والنضوج'.

وتابع، ان من لديهم الخبرة في السياسة الخارجية السعودية، لا يمكن أن يصدروا تصريحات من هذا القبيل.

وكان محد بن سلمان قد زعم في حديث له مع احدى القنوات السعودية ان 'لا فائدة من الحوار مع إيران، التي تسعى للسيطرة على العالم الاسلامي'.

ويرى المراقبون ان التصريحات المغرضة للامير السعودي تشكل خطوة اخرى في سياق تبرير هزائم بلاده الاخيرة في المنطقة وخاصة في اليمن وسوريا.

هذا، وقدمت طهران مذكرة الى الامين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، احتجاجا على مزاعم محمد بن سلمان الاخيرة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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