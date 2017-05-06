في حادثة غريبة حاولت فتاة تركية تدعى ميرفي كيليس، أن تغير من شكل شفتيها لتبدو مثل نجمات المسلسلات التركية الشهيرات، ولجأت إلى أحد الأطباء عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي الذي أكد لها أن تكلفة إجراء العملية 1000 ليرة أي 300 دولار أميركي.

وأكدت الفتاة أنه عندما حصل على المبلغ المتفق عليه، قال لها إنه سيجري لها العملية في منزلها نظراً لسهولتها وعدم ضرورة تنفيذها في مستشفى خارجي.

وأضافت ميرفي عقب: (إجراء العملية زاد حجم شفتاي يوم بعد الأخر، وأخبرته بتلك الأعراض، وكان دائماً ما يقول لي أنها أعراض بديهية وستتحسن)، موضحة أنها اكتشفت بالصدفة أنه ليس طبيب بل مصفف شعر نسائي، وهناك العديد من النساء اللواتي خدعهن بنفس الطريقة.