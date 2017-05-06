نشر مقطع فيديو أخيراً، على مواقع التواصل الاجتماعي، (رجلاً مطاطاً) يتمتع بقدرات عالية، ويقوم بإستعراضات قد تجعله يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ويقوم ياش شاه، من مدينة سورت الهندية، بلف عنقه 180 درجة مثل طائر البوم تقريباً، ويلتوي على أطرافه كما لو أن جسده خال من العظام.

ونقلت (دايلي ميل) البريطانية عن شاه قوله (بدأت أدرب نفسي على هذه الحركات في منتصف سن المراهقة بمساعدة التلفزيون والإنترنت).

وأضاف الشاب، البالغ من العمر 18 عاما، (استلهمت هذه الفكرة من الأميركي الشهير دانيال براوننغ سميث).

وتعهد بدخول موسوعة غينيس، وإحراز لقب الرجل الأكثر مرونة في العالم.

ويحمل جاسبريت سينغ، وعمره 17 عاما من لوديانا، الرقم القياسي لكونه (الأكثر مرونة في الهند).