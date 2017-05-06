  • السبت ٩ شعبان ١٤٣٨
  • السبت , مايو 06, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 192914 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 15:49 الاقسام: منوعات  
(رجل مطاط)!

(رجل مطاط)!

نشر مقطع فيديو أخيراً، على مواقع التواصل الاجتماعي، (رجلاً مطاطاً) يتمتع بقدرات عالية، ويقوم بإستعراضات قد تجعله يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ويقوم ياش شاه، من مدينة سورت الهندية، بلف عنقه 180 درجة مثل طائر البوم تقريباً، ويلتوي على أطرافه كما لو أن جسده خال من العظام.

ونقلت (دايلي ميل) البريطانية عن شاه قوله (بدأت أدرب نفسي على هذه الحركات في منتصف سن المراهقة بمساعدة التلفزيون والإنترنت).

وأضاف الشاب، البالغ من العمر 18 عاما، (استلهمت هذه الفكرة من الأميركي الشهير دانيال براوننغ سميث).

وتعهد بدخول موسوعة غينيس، وإحراز لقب الرجل الأكثر مرونة في العالم.

ويحمل جاسبريت سينغ، وعمره 17 عاما من لوديانا، الرقم القياسي لكونه (الأكثر مرونة في الهند).

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0708 sec