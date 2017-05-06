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رقم الخبر: 192913 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 15:47 الاقسام: منوعات  
آيس كريم أسود اللون!

آيس كريم أسود اللون!

أثار أول آيس كريم من نوعه جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح مثلجات سوداء اللون مصنوعة من جوز الهند مع الفحم.

وطرح متجر (ليتيل داميج) في لوس أنجلوس الآيس كريم الفريد من نوعه، بطعمه الغريب ومظهره غير المألوف، حيث تم تصنيعه من بقايا متفحمة من غلاف جوز الهند، مع رقائق من جوز الهند وحليب جوز الهند، بحسب موقع سكوت مان.

وحظي الآيس كريم باهتمام كبير من قبل مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، حيث عبر الكثيرون عن رغبتهم بتذوقه، ووصف من تذوقه طعمه بأنه مزيج من الشوكولاتة مع الفحم.

ويأتي الآيس كريم بلون أسود داكن، كما يتوفر بنكهات أخرى مع إضافة طبقة ملونة، وتصف الشركة المصنعة عبر موقعها الإلكتروني هذه المثلجات بأنها لا تقاوم.

وتضيف الشركة: (نحن نستثمر في مكونات مميزة لصناعة مثلجات ذات نكهة شهية، مما يدفعهم إلى العودة كل مرة، ونريد أن يستمتع الجميع بنتاج عملنا، لذلك نقوم دوماً بإضافة النكهات النباتية).

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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