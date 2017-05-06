ابتلعت سيدة حوالي ٧ آلاف دولار أمريكي في محاولة يائسة لإخفاء النقود من زوجها، بعد أن اكتشفت خداعه لها.

وقالت صحيفة (ميرور) البريطانية، إن الزوجة الكولومبية التي تدعى (ساندرا ميلينا ألميدا) ابتلعت أموالاً من فئة ١٠٠ دولار؛ بسبب غضبها من زوجها.

وأضافت الصحيفة أن هذه النقود كانت مخصصة لقضاء عطلة قريبة للزوجين، ولكن بعد اكتشاف خيانة شريكها، حاولت إخفاء الأموال.

في اليوم التالي، تم نقل ألميدا، من بيديكويستا، شمال شرق كولومبيا، إلى المستشفى بعد معاناتها من آلام شديدة في البطن، وفقاً للجراحين الذين استخرجوا النقود.

ولم تخبر ألميدا الأطباء بإبتلاع الأموال، ولكن الأشعة السينية أظهرت عشرات من الأجسام التي يبلغ طولها ٣ سم في بطنها والأمعاء.

ونجح الأطباء في مستشفى (سانتاندر) الجامعي في بوكارامانغا في توفير ٥.٧٠٠ دولار بعد عملية التنظيف، تجفيف الأموال في غرفة العمليات.

وقال الدكتور خوان بابلو سيرانو، كبير الجراحين في المستشفى الكولومبي: (لقد أخذنا المريضة إلى غرفة العمليات لإستخراج الأموال من بطنها والأمعاء، وتم غسل النقود وهي في حالة جيدة، ولكن فقدت بعض الأموال بسبب سوائل المعدة).