سيكون زوار معرض تاريخي، تحتضنه العاصمة الكورية الجنوبية سيئول لأول مرة في تاريخها، على موعد مع مشاهدة باب الكعبة المشرفة.

وفق ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، فإن المتحف الوطني المركزي في سيئول سيقيم معرضاً خاصاً تحت عنوان: (الطريق العربي- تاريخ وثقافة السعودية)، يعكس الأحداث التاريخية والثقافة التي ازدهرت في شبه الجزيرة العربية عبر عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر الحاضر.

وخلال المعرض الذي يقام بكوريا الجنوبية تحت رعاية مشتركة للمتحف الوطني والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي، سيتم عرض 466 قطعة من الآثار التاريخية بـ13 متحفاً من المتاحف بالمملكة العربية السعودية.

وسيتيح المعرض للزوار مشاهدة باب الكعبة المشرفة الأثري المصنوع من الخشب المطلي بالفضة، الذي يعود تاريخ صنعه إلى الفترة من 1635-1636.

كما سيعرض ثمثالاً حجرياً على شكل إنسان تعود فترته إلى ما قبل حوالى 4000 سنة قبل الميلاد، وأحجاراً أساسية للأبنية القديمة والتي نقش عليها مشاهد تدل على طقوس ومباخر يعود تاريخ استخدامها إلى القرن الـ 17 للميلاد.

وسيقام المعرض خلال الفترة من 10 مايو حتى 27 أغسطس.