العالم مشغول اليوم بالإنتخابات الفرنسية.. اللي يحب المعكرون واللي ما بيحبهاش راح يصفق لماكرون!! خوفاً من فوز بنت لوبان.. اللي اسمها ماري.. ماري يا ماري خليك فدارك وأنا فداري..

واحد يحكي عن صراعها مع أبوها على زعامة الحزب.. وكيف تمكنت هذه البنت الوقحة العاقّة أن تزحلق أبوها وتطرده من الحزب وتجلس هي على كرسي الزعامة مرتاحة.. وكيف قرر أبوها اعتناق الإسلام نكاية بها!!..

أما «العذّال» فتركوا كل تلك المعارك مع الوالد المحترم!! ومعارك التنافس على الرئاسة مع معكرون ومراتو «أم الشوكولاتة» وراحوا يحكون عن ماري الجميلة الساحرة الجذابة الأنيقة الرشيقة!! ونحن مالنا يا مودموزيل؟! يا ماري خليك بدارك وأنا بداري..

هل تعلمون أحبتي أن ماري لوبان.. اللي تعتبر عندهم زي نانسي عجرم عندنا.. فكلاهما مشهورتان وعندهما جمهور.. أما «نانسينا» فترقص وتغني و«تشخبط شخابيط» والجمهور يهيّص ويميّص ويعيط!!..

و«ماريهم» تلعب في السياسة وتصرّح وتخطب والجمهور يصفق ويهتف أيضاً زينا «بالروح بالدم.. نفديك يا لوبان»!!..

دعونا من «ماريهم» وخلينا مع «نانسينا» حيث تناقلت مواقع التواصل أخباراً مدوية «هزّت» الوسط الثقافي والسياسي والفني والإجتماعي كمان!! ايوه يا جماعة «هزّت».. زي الهزة الأرضية.. زلزال.. يقولون أن نانسي عجرم سوف تقوم بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.. يا عيوني.. ونشروا صوراً لنانسي مع رجل الأعمال الصهيوني دان سافيون حينما كانا في قبرص من أجل توقيع عقد لإحياء عجرم حفلات غنائية في الكيان الصهيوني!!..

بالله عليكم هل من مصيبة أكبر من هذه؟! هل من «هزّة» أكبر من هزّة نانسي عجرم؟! كيف تطبع بنت عجرم مع العدو الصهيوني المجرم المحتل العنصري الغاصب؟! والخ الخ..

نعم أنا أعرف أن الكثير من الأحبة العرب والمسلمين وخصوصاً الشعب اللبناني الشقيق أزعجه هذا الخبر.. ولكنه لم يصب بهزّة.. لأنه يعرف شو هي نانسي وشو هو حجمها على صعيد الصراع مع الكيان الصهيوني.

ولكني أنا عمكم العجوز أعترف لكم انو صارت عندي «هزّة» لما سمعت بالخبر.. مش عيب أن تكون عندي روح شبابية.. ميّة الميّة.. «تهتز» عندما تنبطح نانسي عجرم وتطبع مع الصهاينة.. ولا تهتّز عندما ينبطح أنور عشقي أكثر من مرّة في القدس وتل أبيب وحيفا ويافا؟! يا سلام يا أنور.. سيب الإنبطاح يا زلمه لنانسي.. وارجع لوظيفتك عميد في الإستخبارات لجيش المملكة العربية السعودية!!.