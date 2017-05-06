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رقم الخبر: 192908 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 15:21 الاقسام: رياضة  
استدعاء 12 لاعبة للمنتخب الوطني الايراني للسيدات بالكرة الطائرة تحت 23 عاماً
للمشاركة في كأس آسيا

استدعاء 12 لاعبة للمنتخب الوطني الايراني للسيدات بالكرة الطائرة تحت 23 عاماً

الوفاق/خاص- استدعت السيدة سيما صديقي مدربة المنتخب الوطني الايراني بالكرة الطائرة للسيدات تحت 23 عاماً 12 لاعبة للمشاركة في بطولة كأس آسيا بالكرة الطائرة.

وستجري البطولة بمدينة "ناخون راتجاسيما" في تايلند للفترة من 13/5 ولغاية 21/5 الجاري.

ودخل المنتخب الوطني الايراني للسيدات باللعبة معسكراً تدريبياً خامساً اعتباراً من يوم أمس السبت، وضم اللاعبات الـ12 وهن( نكين شيرتري – شقايق شفيع – منى اشفته – فرناز ساعي – فاطمة اميني – تهمينة درغزني – زهرا شيري – مهتا يحيى بور – فاطمة سلكي – هالة متقيان – ايتك سلامت ومنى رمضاني)، ويستمر هذا المعسكر لمدة ثلاثة ايام.

وسيغادر المنتخب الى تايلند يوم 9/5 أي قبل البطولة بأربعة أيام، ويرافق الفريق سيما صديقي بعنوان مدربة الفريق وفريبا سليماني وفاطمة شعبان خمسة بعنوان مساعدتي المدربة، وبهارة نيازي كمدربة لياقة بدنية واتوسا عطيم زادة صدرائي كمعالجة طبية وتساعدها في المساج الطبي سميرا عبد الرحيمي وندا مولا هويزه كمديرة مسؤولة عن المنتخب المغادر الى تايلند.

 

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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