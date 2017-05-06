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|رقم الخبر: 192907
|تاريخ النشر: أيار 06, 2017
|الوقت: 15:21
|الاقسام: رياضة
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للمشاركة في بطولة اندية آسيا في كازاخستان
الاعلان عن اسماء فريق "بانك سرمايه" بالكرة الطائرة للسيدات
الوفاق/خاص- اعلنت السيدة ميترا شعبانيان مدربة فريق "بانك سرمايه" بالكرة الطائرة للسيدات عن اسماء الفريق اللاعبات اللواتي سيمثلن الفريق في بطولة اندية اسيا للعبة في كازاخستان
وستبدأ البطولة اعتباراً 25/5 الجاري، حيث يحل مع الفريق الايراني في نفس المجموعة فرق تمثل كل من الدول التالية( كازاخستان (البلد المضيف) – تايلند – تايوان).
واللاعبات هن( شبنم علي خاني – فرانك بابليان – فرنوش شيخي – نيلوفر ابراهيمي – سودابة باقربور – تهمينة درغزني – مائدة برهاني – مهتاب رحماني – مهسا صابري – منى خواجه كلائي – مهسا كد خدا – زينب غيوه – نيلوفر حجتي ومهتا محمدي).
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