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رقم الخبر: 192907 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 15:21 الاقسام: رياضة  
الاعلان عن اسماء فريق "بانك سرمايه" بالكرة الطائرة للسيدات
للمشاركة في بطولة اندية آسيا في كازاخستان

الاعلان عن اسماء فريق "بانك سرمايه" بالكرة الطائرة للسيدات

الوفاق/خاص- اعلنت السيدة ميترا شعبانيان مدربة فريق "بانك سرمايه" بالكرة الطائرة للسيدات عن اسماء الفريق اللاعبات اللواتي سيمثلن الفريق في بطولة اندية اسيا للعبة في كازاخستان

وستبدأ البطولة اعتباراً 25/5 الجاري، حيث يحل مع الفريق الايراني في نفس المجموعة فرق تمثل كل من الدول التالية( كازاخستان (البلد المضيف) – تايلند – تايوان).

واللاعبات هن( شبنم علي خاني – فرانك بابليان – فرنوش شيخي – نيلوفر ابراهيمي – سودابة باقربور – تهمينة درغزني – مائدة برهاني – مهتاب رحماني – مهسا صابري – منى خواجه كلائي – مهسا كد خدا – زينب غيوه – نيلوفر حجتي ومهتا محمدي).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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