للمشاركة في بطولة اندية آسيا في كازاخستان الاعلان عن اسماء فريق "بانك سرمايه" بالكرة الطائرة للسيدات الوفاق/خاص- اعلنت السيدة ميترا شعبانيان مدربة فريق "بانك سرمايه" بالكرة الطائرة للسيدات عن اسماء الفريق اللاعبات اللواتي سيمثلن الفريق في بطولة اندية اسيا للعبة في كازاخستان