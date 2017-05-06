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رقم الخبر: 192904 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 15:09 الاقسام: اجتماعيات  
«القشعريرة».. إشارة إنذار من الجهاز المناعي

«القشعريرة».. إشارة إنذار من الجهاز المناعي

كشف البروفيسور الفرنسىي أوليفيه بوشو رئيس قسم الأمراض المعدية والاستوائية في مستشفى «آفيسان» بفرنسا، عن أن الإحساس بالقشعريرة أو الرجفة في حالة أن يكون الجو غير بارد، فإن ذلك يعد إشارة إنذار فهو عملية استعداد الجهاز المناعي في الجسم للتدخل لمعرفة ماذا يجري ويحاربه، وتعد بمثابة حرب يستعد لها الجهاز المناعي، وبالتالي نجد انخفاضا في الضغط وإطلاق الإنزيمات ووسائط مضادات الحساسية مثل الهيستامين وتريبتاز وسيتوكسن هذا ما يجعلك تشعر بالرجفة أو القشعريرة.

ويرى البروفسور الفرنسي أن الحل السريع لهذه الحالة هو أخذ حقنة «أدرينالين»، فيما يكون بعض الحالات الأخرى بنحو 30% تعود إلى إصابتك بنزلة برد، و17% تكون نتيجة لدغة من إحدى الحشرات و15 % نتيجة أخذ مسكن و9 % أخذ مضاد حيوي، لذلك فإن هذه الحقنة تعالج هذه الرعشة والقشعريرة.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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