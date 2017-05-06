«القشعريرة».. إشارة إنذار من الجهاز المناعي كشف البروفيسور الفرنسىي أوليفيه بوشو رئيس قسم الأمراض المعدية والاستوائية في مستشفى «آفيسان» بفرنسا، عن أن الإحساس بالقشعريرة أو الرجفة في حالة أن يكون الجو غير بارد، فإن ذلك يعد إشارة إنذار فهو عملية استعداد الجهاز المناعي في الجسم للتدخل لمعرفة ماذا يجري ويحاربه، وتعد بمثابة حرب يستعد لها الجهاز المناعي، وبالتالي نجد انخفاضا في الضغط وإطلاق الإنزيمات ووسائط مضادات الحساسية مثل الهيستامين وتريبتاز وسيتوكسن هذا ما يجعلك تشعر بالرجفة أو القشعريرة.