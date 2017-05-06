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رقم الخبر: 192897 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 15:19 الاقسام: ثقافة وفن  
«في زوايا ذهني المهجورة» في مهرجان «loop»

«في زوايا ذهني المهجورة» في مهرجان «loop»

تأهل الفيلم الايراني «في زوايا ذهني المهجورة» (در متروكه هاي ذهن من) للمخرجة والكاتبة الايرانية ليلى حبيبي، للمشاركة في مهرجان «loop» الدولي بإسبانيا.

«في زوايا ذهني المهجورة» هو الفيلم الوحيد الذي يمثل ايران في هذا الحدث الفني.

وستنطلق فعاليات المهرجان في الـ18 من مايو الجاري وستستمر لغاية الـ27 منه في مدينة برشلونة الاسبانية.

وسيتنافس في الدورة الـ15 للمهرجان 400 فيلم من 50 دولة.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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