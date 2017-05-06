«في زوايا ذهني المهجورة» في مهرجان «loop» تأهل الفيلم الايراني «في زوايا ذهني المهجورة» (در متروكه هاي ذهن من) للمخرجة والكاتبة الايرانية ليلى حبيبي، للمشاركة في مهرجان «loop» الدولي بإسبانيا.