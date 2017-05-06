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رقم الخبر: 192896 تاريخ النشر: أيار 06, 2017 الوقت: 15:20 الاقسام: ثقافة وفن  
«huesca» الاسباني يحتضن فيلمين ايرانيين

«huesca» الاسباني يحتضن فيلمين ايرانيين

تأهل فيلمان ايرانيان قصيران للمشاركة في مهرجان «huesca» الدولي للأفلام القصيرة بدورته الخامسة والاربعين في اسبانيا.

ويتنافس الفيلمان الايرانيان «كانت تمطر تلك الليلة» (آن شب باران مي باريد) للمخرج محمد مهدي باقري و«الصمت» (السكوت) للمخرجين علي عسكري و فرنوش صمدي في القسم التنافسي للافلام القصيرة مع 29 فيلما من شتى انحاء العالم.

مهرجان «huesca» من أهم المهرجانات العالمية في مجال الافلام القصيرة ويشتمل على ثلاثة اقسام وهي القسم الدولي للأفلام القصيرة والقسم الخاص بامريكا اللاتينية للافلام القصيرة والقسم الدولي للافلام الوثائقية القصيرة.

وستنطلق فعاليات المهرجان في التاسع من يونيو المقبل وستستمر لغاية السابع عشر منه.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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