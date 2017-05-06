تأهل فيلمان ايرانيان قصيران للمشاركة في مهرجان «huesca» الدولي للأفلام القصيرة بدورته الخامسة والاربعين في اسبانيا.

ويتنافس الفيلمان الايرانيان «كانت تمطر تلك الليلة» (آن شب باران مي باريد) للمخرج محمد مهدي باقري و«الصمت» (السكوت) للمخرجين علي عسكري و فرنوش صمدي في القسم التنافسي للافلام القصيرة مع 29 فيلما من شتى انحاء العالم.

مهرجان «huesca» من أهم المهرجانات العالمية في مجال الافلام القصيرة ويشتمل على ثلاثة اقسام وهي القسم الدولي للأفلام القصيرة والقسم الخاص بامريكا اللاتينية للافلام القصيرة والقسم الدولي للافلام الوثائقية القصيرة.

وستنطلق فعاليات المهرجان في التاسع من يونيو المقبل وستستمر لغاية السابع عشر منه.